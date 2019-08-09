С другой стороны, по такой погоде одними овощами сыт не будешь.

Думаем, ищем компромиссы. Вот, например, узбекские помидоры. Небольшие и полусладкие. Покупаю почти каждую неделю. А тут продавец подсказывает: еще и инжир наш подоспел, возьмите.

Инжир, конечно, и сам по себе хорош, но еще лучше раскрывается в разных контрастных сочетаниях. С некоторыми сырами, например, и мясными деликатесами. Тут бы прошутто идеально подошло, да только до сих пор непонятно - то ли под запретом у нас прошутто, то ли нет (от этого, говорят, итальянское сельское хозяйство сильно страдает, а простые итальянские фермеры регулярно требуют от руководства Евросоюза отмены санкций против России). Ладно, берем аналогичную копченую ветчину, нарезаем тонкими ломтиками.

Добавить инжир - и готово? В обычной ситуации да, но когда имеешь под рукой такие чудо-помидоры, грех их не подключить к этому союзу. Они с инжиром примерно одного размера, это хорошо. Нарезаем и то и другое четвертинками, соединяем с ветчиной, получается довольно красиво.

Теперь надо бы эту красоту заправить. Хорошее оливковое масло - первое, что приходит на ум. Мысль в целом правильная, но мы же помним еще и то, что инжир очень любит сочетаться с бальзамиком. Отсюда и вариант заправки: смешиваем то самое хорошее оливковое масло с бальзамическим уксусом, добавляем немного горчицы, жидкого меда и лимонного сока, доводим до однородного состояния и поливаем салат. Сверху добавим крупной соли и кунжута, зелень - на ваше усмотрение.

Непременно держите рядом ломоть свежего белого хлеба, он вам пригодится, когда салат будет съеден и все предадутся праздным беседам, не зная, что самое вкусное - на дне: заправка смешается с соком помидоров, немного настоится, и вот только ради этой волшебной смеси стоит возиться с салатом, а потом макать туда мякиш и получать внеплановое удовольствие.