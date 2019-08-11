"Зенит" благодаря голу Дзюбы выиграл 2:0 у "Динамо"

В субботу, 10 августа, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" прошел матч 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Столичное "Динамо" играло против питерского "Зенита". И гостям досталась победа в этой встрече - команда Сергея Семака выиграла со счетом 2:0.

Уже на 10-й минуте матча гол в ворота соперников забил Артем Дзюба. А за пару минут до конца основного времени Магомед Оздоев поставил точку в этом поединке, забив второй гол динамовцам. Для Дзюбы точный удар в ворота "Динамо" - четвертый гол в нынешнем сезоне. И пока что он делит первое место с форвардом самарских "Крыльев Советов" Александром Соболевым в гонке бомбардиров Премьер-Лиги.

На матче в Петровском парке присутствовали почти 20 тысяч человек - 19 095 зрителей. А в качестве одного из почетных гостей матча был форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

К слову, с 10-й минуты матча "Динамо" играло с другим вратарем. В моменте с голом Дзюбы капитан "бело-голубых" Антон Шунин получил травму. Капитанская повязка досталась защитнику Владимиру Рыкову, а Шунин был заменен на дублера - Игоря Лещука. Кроме того, за 10 минут до конца матча "Динамо" играло и вовсе в меньшинстве после красной карточки полузащитнику хозяев Артуру Юсупову.

После пяти встреч "Зенит" идет первым в турнирной таблице, набрав 13 очков из 15. А "Динамо" при 5 баллах - на 10-й позиции в Премьер-Лиги. В шестом туре сезона "Зенит" сыграет 17 августа дома против "Ахмата". А вот "Динамо" примет на своем поле столичный "Локомотив" 18 числа.