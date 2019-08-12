Пираты против скреп

Телевидение - наша главная «скрепа», рейтинг доверия населения у него, согласно последним социологическим исследованиям, второй после Владимира Путина. Особенно важно это для наших соотечественников, живущих за рубежом. В условиях настоящей информационной войны, именно федеральные телеканалы - основной источник информации о происходящем в стране для «поуехавших» русских.

Но при всей политической важности задачи долгое время ее решение было пущено на самотек. Контроль над российским телевизионным иновещанием де-факто получила «Картина.ТВ». Компания вещала на 400 семей в Европе, США и Израиле – несопоставимо больше, чем у любого другого оператора.

Официально соглашение с АО «Первый канал. Всемирная телесеть» подписано только в 2015 году. А в конце прошлого года расторгнуто по инициативе вещателя. Потому что «Первый» стал готов перейти к работе через оператора, что позволит построить единое информационное пространство, а главное, четко соблюдать законодательство об авторских правах - как российских, так и зарубежных авторов.

Но «Картина.ТВ» этот факт проигнорировала и продолжала вещать без каких-либо юридических оснований.

«После достаточно сложных переговоров нам удалось прийти к компромиссному соглашению, - рассказал в интервью «Русской Германии» Директор АО «Первый канал. Всемирная телесеть» Алексей Ефимов. - Был заключён контракт, по которому «Картина» вносила приемлемый лицензионный платёж. Финансовые условия контракта должны были действовать до 30 июня 2019 года. Летом прошлого года «Картина» приостановила все платежи по действующему контракту, но продолжала вещать в полном объёме. Последний платёж получен нами в июле 2018 года. Тогда же «Картина» предложила внести изменения в действующий контракт и сократить платёж практически в три раза».

Возможно, «Первый канал» продолжит защиту своих прав не только в гражданских судах. В Евросоюзе, да и в России, воровство чужой интеллектуальной собственности – серьезное преступление.

Естественно, что в сложившейся ситуации государственный телеканал обратился в суд. 23 июля вынесено постановление судьи Московского городского суда Баталова И.С. о принятии по иску АО «Первый канал», АО «Первый канал Всемирная сеть» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении многочисленных сайтов и плеера под названием «Kartina TV». В начале августа, исполняя решение суда, Роскомнадзор начал блокировать все эти сайты на территории РФ.

Первый и еще ряд каналов его семейства пропали из эфира «Картины.ТВ» и за рубежом.

В этой ситуации «Картина.ТВ» свалила свое поражение в коммерческом споре на политические обстоятельства. В своей официальной группе в «Фейсбуке» представители пиратского сервиса заявили, что Первый канал оказывает давление потому, что «мы поддержали канал «Дождь», Навального и выборы в Мосгордуму». Мало того, что главное «окно», через которое Европа, США и Россия смотрят российский эфир, оказалось пиратским, так еще и политически ангажированным.

Остается дождаться, когда суды в России и Европе окончательно признают сервис «Картина.ТВ» пиратским, а его место займет единый оператор, который не только работает в полностью легальном поле, но и будет доносить до наших зарубежных соотечественников российскую точку зрения по ключевым политическим моментам.