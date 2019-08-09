Изображавший «пьяного гаишника» актер Дмитрий Смолев: «Сергею Гармашу мне пока сказать нечего»

В последние дни июля случилась небывалое - в московский театр «Современник» пришли полицейские и задержали 37-летнего артиста Дмитрия Смолева. За что? В каком-то ролике он изображал пьяного гаишника. Видео разлетелось по Сети. Правоохранители провели проверку и выяснили, что в ролике никакой не полицейский, а актер в форме. Смолева нашли оперативно.

Задержали его в предпоследний рабочий день перед отпуском. Прямо в театре. Но на этом история не закончилась. Настойчивость в том, чтобы Смолева непременно «сдать» проявил Сергей Гармаш. Хотя мог бы коллегу отбить, если бы захотел. Гармаш часто играет в кино силовиков всех мастей, а это правоохранители ценят, воспринимают как «своего». Поддержку Дмитрию выразили Михаил Ефремов (вместе работают в нескольких спектаклях) и Лия Ахеджакова. Да и вся труппа от этой истории, мягко говоря, была в недоумении.

Тем не менее, на актера завели два административных дела - по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Смолеву назначили 8 суток ареста - «за дискредитацию органов внутренних дел».

Он отсидел в изоляторе временного содержания от звонка до звонка. В среду его выпустили. Как нам признался Дмитрий, настроение у него отличное.

- Я сидел в спецприемнике в Мневниках, - рассказал «КП» Смолев. - Как воспринимать случившееся, до сих пор понять не могу. Мне даже полицейские сказали: то, что со мной случилось - пришел в театр, а там меня задержали сотрудники ДПС, это неправильно. Это бред.

- Что это был за ролик, где на вас была форма полицейского?

- Была съемка музыкального клипа. Пока оператор выставлял свет, а я ждал начала, мой товарищ Леха стал меня снимать. Мы просто дурачились. Он задавал мне какие-то вопросы. А я отвечал. Потом эту любительскую съемку он выложил в Интернет. Вот собственно и все.

В полиции мне сказали, что я отделаюсь штрафом, мол, не бойся. Я ответил: мне бояться нечего, никакого преступления я не совершал. Но позже выяснилось, что ролик увидел кто-то из руководства в полиции, сказал, что такую сатиру не потерпит.

- Сколько человек было в камере, чем кормили?

- В камере было 14 шконок, соответственно - 14 человек. Кормили так себе, но там и не должны кормить как в ресторане. Я не хочу говорить о политике.

- Эта история, как я слышала, расколола коллектив театра. Большинство артистов вас поддержали, но очень странно, как говорят, повел себя Сергей Гармаш...

- Я в курсе. Мне уже рассказали про реакцию Гармаша. Хочу позвонить Лие Меджидовне Ахеджаковой - поблагодарить ее за поддержку. Сергей Гармаш мне сам звонил, точнее пытался дозвониться, но я трубку не брал. Мне пока сказать ему нечего...

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