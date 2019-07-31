Актера театра «Современник» арестовали на 8 суток за видео, где он изображал пьяного гаишника

Ближайшие 8 суток 37-летний актер театра «Современник» Дмитрий Смолев проведет в изоляторе временного содержания. На днях в соцсетях появился ролик «Пьяный московский гаишник». Мужчина в форме с нашивками «ГИБДД» стоит в центре Москвы, пошатываясь, с сигаретой в руках. Снимающий его человек укоряет: чего, вот, мол, товарищ сержант, у вас слюна течет изо рта, вы в неадекватном состоянии... Видео широко расползлось по сети. Полицейские провели проверку и выяснили, что в ролике никакой не полицейский, а просто актер в форме.

Актера театра Современник арестовали на 8 суток.

Дмитрия Смолева из труппы «Современника» нашли оперативно.

- С его слов стало известно о том, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил для съемок в клипе знакомый блогер, - сообщают в московской полиции.

Смолев объяснял, что в перерыве между съемками он с друзьями просто дурачился. И не знает, как видео оказалось в Сети. Но это не помогло. На актера завели два административных дела - по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Сегодня суд отправил Дмитрия Смолева «за дискредитацию органов внутренних дел» под арест на 8 суток.

Телефон актера уже отключен. А в его родном театре о случившемся узнали от журналистов.

- У нас нет никаких комментариев, - заявила «КП» пресс-секретарь «Современника» Елена Волкова. - Мы об этой ситуации ничего не знаем.

Сейчас Смолев задействован сразу в нескольких спектаклях театра, однако на работу труппы его арест практически не повлияет. Завтра актер должен был выйти на сцену в музыкальной программе «С наступающим», но его вынужденно заменит другой актер. А с 3 августа «Современник» уходит на традиционные летние каникулы.