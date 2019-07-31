2019-07-31T18:44:05+03:00
Общество

Актера театра «Современник» арестовали на 8 суток за видео, где он изображал пьяного гаишника

В полиции не оценили шутку и завели административное дело по статье «мелкое хулиганство» [видео]
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Актер театра "Современник" Дмитрий Смолев задержан за неудачную шуткуАктер театра "Современник" Дмитрий Смолев задержан за неудачную шуткуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Ближайшие 8 суток 37-летний актер театра «Современник» Дмитрий Смолев проведет в изоляторе временного содержания. На днях в соцсетях появился ролик «Пьяный московский гаишник». Мужчина в форме с нашивками «ГИБДД» стоит в центре Москвы, пошатываясь, с сигаретой в руках. Снимающий его человек укоряет: чего, вот, мол, товарищ сержант, у вас слюна течет изо рта, вы в неадекватном состоянии... Видео широко расползлось по сети. Полицейские провели проверку и выяснили, что в ролике никакой не полицейский, а просто актер в форме.

Актера театра Современник арестовали на 8 суток.

Дмитрия Смолева из труппы «Современника» нашли оперативно.

- С его слов стало известно о том, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил для съемок в клипе знакомый блогер, - сообщают в московской полиции.

Смолев объяснял, что в перерыве между съемками он с друзьями просто дурачился. И не знает, как видео оказалось в Сети. Но это не помогло. На актера завели два административных дела - по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Сегодня суд отправил Дмитрия Смолева «за дискредитацию органов внутренних дел» под арест на 8 суток.

Телефон актера уже отключен. А в его родном театре о случившемся узнали от журналистов.

- У нас нет никаких комментариев, - заявила «КП» пресс-секретарь «Современника» Елена Волкова. - Мы об этой ситуации ничего не знаем.

Сейчас Смолев задействован сразу в нескольких спектаклях театра, однако на работу труппы его арест практически не повлияет. Завтра актер должен был выйти на сцену в музыкальной программе «С наступающим», но его вынужденно заменит другой актер. А с 3 августа «Современник» уходит на традиционные летние каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство
Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда»
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24
Последний день июля стал самым холодным за месяц
Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока - 2"
Автоэксперт оценил упрощение процедуры получения автомобильных номеров
Президент подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
Грузинский лари обновил новый антирекорд
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Чаевые официанту можно будет оплатить при помощи банковской карты
В Госдуме предложили запретить аренду лесов иностранными компаниями
Столтенберг заявил о готовности НАТО к миру без ДРСМД
В Минобороны создан оперативный штаб по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае
ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тысяч мигрантов в Москве
Экс-гендиректору Audi предъявлены обвинения по делу о дизельном скандале
Минкульт Украины подтвердил ликвидацию Киевского патриархата
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах