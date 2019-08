Alfa Future People 2019

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, который традиционно проводится каждое лето при поддержке Альфа-Банка, в 2019 году состоится 16-18 августа. Место остается неизменным - поселок Большое Козино под Нижним Новгородом.

Помимо обширной музыкальной программы, организаторы анонсировали множество других развлекательных мероприятий.

Музыка

В этом году на фестивале будет задействовано 6 сцен, причем откроются сразу две новые: Deep и Trance сцены. Кроме них на фестивале будут работать Main, Bass, Techno и Live-сцены.

На главной сцене Alfa Main Stage выступят хэдлайнеры Alfa Future People: один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, культовый нидерландский диджей Ferry Corsten, резидент лучших клубов мира хип-хоп электронщик Carnage, Jeffrey Sutorius, также известный как Dash Berlin, Laidback Luke, Apashe, Dannic, Knife Party и Quintino.

Bass Stage by S7 Airlines порадует гостей выступлениями Aphrodite, drum’n’bass-дуэта Camo & Krooked, голландского продюсера Cesqeaux, диджея Coone, Alison Wonderland, Angerfist, Black Sun Empire, Borgore, Delta Heavy, Dropzone, Jauz, Ookay, Profit, Snavs,Volac, Виктор Строгонов и Zardonic. Также S7 Airlines даст возможность гостям фестиваля лично встретиться с любимыми артистами. Принять участие в автограф-сессии и попасть на backstage может каждый, для этого необходимо следить за розыгрышем в соц. сетях S7 Airlines и AFP.

На TUNDRA DEEP STAGE свои сеты исполнят тек-хаус патриарх Ame, молодой продюсер Seth Schwarz, датчанин Be Svendsen, Alex Niggemann, а также дип/тек-хаус дуэт Brita Unders. Россию представят любитель экзотики и эклектики DJ List и дуэт Simple Symmetry, а также Zuma Dionys, Kimbar, Aiwaska, Arram Mantana, Datamode, Fango, Magicov, M.Button, Mona L, Ornament Showcase - Jazzis&Friends, Sasha Naiman, Sergey Sapunov&Thierry Tomas.

Среди участников Trance-сцены Mentos Fresh Connector авторы крупнейших транс-хитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Тиесто голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, David Gravell, Exis, Futurecode, Ruben De Ronde, Solarstone, Roman Messer, Alexey Sonar, Alexander Popov, Alexander Spark, Fonarev, List.

Основой лайн-апа BURN Energy Live Stage станет хип-хоп. На сцену поднимутся такие артисты, как воспитанники Оксимирона Markul и Thomas Mraz, стокгольмский герой молодых рэперов всего мира Yung Lean, уфимский рэпер i61, петербуржец sp4k, самарец MC Сенечка и великолепная Карина Истомина, а также Bad Zu, Cream Soda, Eighteen, Pixelord, Summer of Haze и ЛАУД.

Техно-сцена фестиваля Miller Future Music порадует выступлениями таких артистов, как дуэт из Барселоны Audiofly, немецкий диджей Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, а также Marc Romboy и российский дуэт SCSI-9 и исполнитель Mujuce. Также в программе сцены - многоликие французы dOP, флагман нового техно из Детройта Matthew Dear, Sergey Sanchez, Agraba, Dj T, Kito Jempere, Low Tape, Mike Spirit и Tripmastaz.

Развлечения

Помимо спорта и музыки для гостей фестиваля подготовлено большое количество дневных активностей. В лаундж-зоне ivi – внутри арт-объекта – все желающие смогут проникнуться атмосферой кино и посмотреть лучшие серии “Ходячих мертвецов” за все время существования проекта, подзарядить свои телефоны, поучаствовать в розыгрыше подарков, а также спрятаться от дождя или солнца. Помимо мерча, ivi также разыграет проход на крышу арт-объекта на высоте 6 метров, откуда можно будет насладиться любимой музыкой в компании друзей с отличным обзором. Здесь, в фотозоне с большими крыльями, можно будет устроить фотосет и понаблюдать за сценой и фестивалем через подзорную трубу.

Для гостей фестиваля Билайн построит «Дом художника» - центр современного искусства, главная площадь которого станет территорией для самовыражения. Здесь будут работать граффити-художники, а также пройдет серия мастер-классов. Кроме того, в течение дня оператор проведет три квеста — по спортивно-мобильному ориентированию, поисковый квест-приключение и реально-виртуальный квест. А те, кому захочется отдохнуть от связи, смогут устроить себе небольшой диджитал-детокс и позаниматься английским вместе с преподавателями школы SkyEng.

Отдельной сценой на фестивале станет Skillbox Stage – лекторий, организованный онлайн-университетом современных профессий Skillbox. Дискуссии и лекции о том, как технологии будущего меняют повседневность будут проходить в течение всех трех дней фестиваля.

Василий Смольный, Антон Шапочка, Александр Квасков, Андрей Кураев, Ян Топлес, Радмила Хакова, Дмитрий Крутов и другие эксперты обсудят, какими станут еда, спорт, секс, учеба, работа и смерть в будущем. Также в субботу гости лектория смогут принять участие в интеллектуальном квизе «Мозгва».

Яркие фруктовые фотозоны, бассейн из манго, уникальный фруктовый вайб и много подарков подготовил сочный партнер фестиваля J7. В этом году бренд празднует свое 25-летие и приглашает всех взять от фруктов больше и провести время с пользой в бренд-зоне #J7FruitPlay.

Впервые на фестивале появится магазин Альфа-Банка с последней коллекцией одежды для умных и свободных. По хорошей традиции Альфа-Банк организует зону свадеб. Здесь каждая пара сможет расписаться, взяв в свидетели крупнейший рейв в стране.

Драйв AFP и Lay’s сольются воедино в креативном пространстве бренда. На фестивале бренд представит особую зону — место, где можно приятно провести время и заодно испытать свои вкусовые рецепторы. Hyundai построит на территории собственную future lounge зону для VIP гостей с идеальным видом на главную сцену AFP. Просторный балкон станет частью танцпола для самых важный гостей фестиваля, а под переливающимся футуристичным куполом с собственным баром и чилл-зоной гости смогут отдохнуть и расслабиться на мягких диванах с эксклюзивным коктейлем Hyundai в руках.

На первом этаже future lounge будет расположен просторный бар, а также интерактивная выставка автомобилей Hyundai для всех гостей фестиваля.

Сюрприз для всех участников подготовил и бренд Strongbow. В чиллаут-зоне можно будет не только попробовать натуральный яблочный сидр, но и познакомиться со специальным гостем – популярным виджеем Артемом Королевым. К услугам посетителей: огромные танцполы, бары, фудкорты, бесплатный скоростной wi-fi. А еще специальный фотоконкурс, который будет проходить все 3 дня фестиваля. Для гостей фестиваля будет работать атмосферный бар с сербскими винами «Брояница» и игристыми винами «Лыхны». Кроме того, посетители винного бара смогут насладится коктейлями на основе разных вин.

Энергия веселья также захватит и зону BURN: бренд представит на своем стейдже и собственный парк аттракционов. Гости фестиваля смогут пострелять в тире, проверить свою мощь в силомере с настоящим огнем.

Тему технологий в 2019 года на AFP представит компания Xiaomi, которая презентует на фестивале свою новый смартфон с великолепной камерой, невероятно емкой батареей и электронным помощником Google Assistant. также гости смогут познакомиться с технологичными хитами этого лета принять участие в увлекательных активностяхи выигрывать новые смартфоны каждые 2 часа.

В шатре PlayStation гости фестиваля смогут поиграть в самые увлекательные эксклюзивы на PlayStation 4, погрузиться в мир виртуальной реальности со шлемом PS VR, а также сразиться в киберспортивных турнирах и принять участие в розыгрыше призов. Победителей состязаний по FIFA 19, Just Dance и GT Sport ждут ценные подарки, а лучшие игроки в Mortal Kombat 11 отправятся на суперфинал MK ProTour на выставке «ИгроМир 2019» и будут представлять Россию на международных соревнованиях в Швеции. Всем подписчикам PlayStation Plus компания подарит брендированные рюкзаки c эксклюзивным наполнением. Чтобы их получить, достаточно назвать персоналу свой ID в PlayStation Network.

Крупнейший и самый технологичный российский продавец электроники «М.Видео» приглашает в будущее! Мы подготовили для гостей фестиваля комфортную лаунж-зону, где можно отдохнуть, пообщаться и протестировать громкие новинки электроники. Почувствуйте себя модным диджеем в специальной фотозоне. Обновите свой образ в бьюти-корнере. Выпейте чашку кофе и примите участие в конкурсе c призами от JBL и Philips.

Инфраструктура

Alfa Future People - это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Горячие души, комфортабельные ВИП-кемпинги caravan и полностью бесконтактная система оплаты на фестивале - далеко не все сюрпризы, которые ждут посетителей фестиваля.

Как и в предыдущие годы, с Альфа-Банком территория самого технологичного музыкального фестиваля вновь станет комфортным пространством без наличных. Гости смогут просто и удобно оплачивать сувениры, еду и напитки банковскими картами и устройствами с бесконтактной оплатой (смартфонами и умными гаджетами), а если потребуется – смогут прямо на фестивале получить карту Альфа-Банка с эксклюзивным дизайном. Его разработал digital-художник Scazy в честь 60-летия Pepsi в России, партнера AFP 2019. Владельцев карт ждут бонусы на фестивале от Альфа-Банка и Pepsi. Обладатели Альфа-карты Mastercard получат особые преимущества: 15% кэшбек на всех фудкортах, а также отдельный вход на фестиваль.

Ценители гастрономических изысков также смогу найти, чем себя занять. На фестивале будет представлено более 70 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира: от японской до вегетарианской, а лучшие представители стрит-фуда соберутся в 20 фудтраках. Посетителей фестиваля ждут корнеры с раками, пельменями гедза, стейками, около 10 разновидностей рамена и десятки видов бургеров.

Как добраться

Добраться до поселка Большое Козино в этом году намного проще благодаря туристической инфраструктуре Нижнего Новгорода. В городе находится международный аэропорт, также налажено жд-сообщение. До самого поселка из Нижнего Новгорода ходят электрички, путь при этом займет всего 40 минут, а станция находится рядом с местом проведения фестиваля. Для удобства гостей, которые прибывают в поселок Большое Козино, онлайн-кинотеатр ivi организует стилизованный шаттл. Автобус будет доставлять участников AFP с пятницы по воскресенье прямо к фестивальной площадке.

На территории устроена кемпинг-зона с горячими душами, бесплатным Wi-Fi и прочими удобствами. Предусмотрен и VIP-кемпинг с заранее установленными палатками. В самом городе есть множество отелей, которые также радушно примут всех гостей фестиваля Alfa Future People.

