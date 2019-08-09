Будущее уже наступило: как цифровые технологии помогают восстанавливать пострадавших от трудовых травм

Будущее уже наступило. По крайней мере, в центре реабилитации Фонда социального страхования РФ «Волга». Здесь отказались от бумаг, очередей и устаревших методов работы. В центре ввели и успешно используют цифровые технологии. Например, на место бумажных медицинских карт пришли электронные.

А каждый пациент при поступлении в центр реабилитации получает электронный браслет. Он служит навигатором: позволяет врачу легко узнать всю необходимую информацию - какой диагноз у пациента, какие ему назначены процедуры. И даже какое ему положено питание. Также есть специальное мобильное приложение для пациентов. Все подробности смотрите в нашем ролике.