2019-08-09T17:19:14+03:00
Наши права и льготы

Будущее уже наступило: как цифровые технологии помогают восстанавливать пострадавших от трудовых травм

Журналисты «Комсомолки» побывали в одном из самых передовых центров реабилитации Фонда соцстраха «Волга» в Саратове и увидели все своими глазами
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Журналисты «Комсомолки» побывали в одном из самых передовых центров реабилитации Фонда соцстраха «Волга» в Саратове и увидели все своими глазами..

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Будущее уже наступило. По крайней мере, в центре реабилитации Фонда социального страхования РФ «Волга». Здесь отказались от бумаг, очередей и устаревших методов работы. В центре ввели и успешно используют цифровые технологии. Например, на место бумажных медицинских карт пришли электронные.

А каждый пациент при поступлении в центр реабилитации получает электронный браслет. Он служит навигатором: позволяет врачу легко узнать всю необходимую информацию - какой диагноз у пациента, какие ему назначены процедуры. И даже какое ему положено питание. Также есть специальное мобильное приложение для пациентов. Все подробности смотрите в нашем ролике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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