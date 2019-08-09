Три российских физика получили престижную премию за исследование ранних этапов развития Вселенной

Премия Дирака названа в честь одного из создателей квантовой механики английского физика Поля Дирака. Она присуждается ученым за достижения в области теоретической физики. Денежная сумма не слишком велика на фоне Нобелевского миллиона долларов и составляет всего $5 000. Однако, премия Дирака считается одной из главных наград в науке.

В этом году лауреатами этой престижной премии стали Алексей Старобинский из Института теоретической физики имени Ландау, Вячеслав Муханов из университета имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене и Рашид Сюняев, работающий в Институте космических исследований РАН и Институте астрофизики общества имени Макса Планка.

- Они удостоены награды за «выдающийся вклад в физику реликтового микроволнового излучения, экспериментальные исследования которого помогли превратить космологию в точную научную дисциплину путем сочетания физики микромира с исследованиями крупномасштабной структуры Вселенной, - сообщила пресс-служба Института теоретической физики имени Ландау РАН.

Реликтовое излучение - это фоновое микроволновое излучение, равномерно заполняющее Вселенную, оно изучение дает уникальную информацию о нашем прошлом.

Алексей Старобинский вместе с Андреем Линде и Аланом Гутом был одним из первых создателей инфляционной модели Вселенной. Она объясняет, что происходило с нашим миром в первые мгновения после Большого взрыва. Ученые предположили, что на самом начальном этапе формирования Вселенной за доли секунды произошло ее скачкообразное расширение. Именно этот период называется инфляцией (от английского inflate - «взвинчивать», «надувать»), поэтому и саму теорию окрестили инфляционной. Такая модель давала ключ к пониманию почему Вселенная обладает такой массой и энергией, и почему температура в разных ее областях примерно одинакова.

Эта теория получила развитие в работах Вячеслава Муханова и Рашида Сюняева.