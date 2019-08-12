Чего хотят женщины

Сирийка Майя Хури, лауреатка Санденса, с 2011 по 2017 год снимала то, что происходило в ее стране - на улицах Алеппо и Хомса, в домах и на их руинах, под руинами и в революционном подполье. Снимала своих друзей, активистов, противников президента Асада, требующих превращения Сирии в нормальную светскую страну. Снимала противостоящий им народ, желающий окончательной мутации в исламское государство. Снимала злые улицы и злых людей, обещающих превратить жизнь России и Ирана в ад (за бомбежки указанных городов). Результат - 144-минутный документальный эпос под названием «Во время революции», дневник разорванной на части страны, медитация о невозможности объединения. Герои фильма не ждут от Аллаха избавления или спасения, но готовы сами работать и воевать за свою страну. Эти молодые образованные люди, выше всего ценящие свободу, ничем не отличаются от их ровесников в Москве, или в любой другой точке мира. Это парадоксально рождает эффект узнавания, соучастия и надежды.

144-минутный документальный эпос под названием «Во время революции», дневник разорванной на части страны, медитация о невозможности объединения.

А вот еще один «женский» фильм, на сей раз французский, явленный во внеконкурсной программе фестиваля под открытым звездным небом на Пьяцце Гранде. Валери Донзелли сняла лирическую комедию под актуальным названием «Нотр Дам». Вещь из той категории, где автор, по совместительству выступающая исполнительницей главной (практически заглавной) роли, окружает себя мужчинами (как минимум, тремя) и чисто по-феминистски демонстрирует, как все они ее хотят, прямо жить без нее не могут. Старательно изображающая простодушие Донзелли играет заполошную архитекторшу с двумя детьми, чей план эспланады перед указанным собором неожиданно для всех и ее самой выигрывает конкурс парижской мэрии. Ей тут же выделяют 121 миллион евро.

В фильме "Нотр Дам" общественность окружает собор, чтобы религиозными песнопениями помешать такому кощунству.

Лишь потом чиновникам и общественности становится ясно, что девушка собирается построить перед священным сооружением конструкцию, напоминающую огромный член (психологам здесь было бы чем заняться). Общественность окружает собор, чтобы религиозными песнопениями помешать такому кощунству, героиня теряет контракт, но - ясен перец - приобретает любовь всей жизни, в лице симпатичного рыжеволосого журналиста по имени Бахус (он же бог виноделия Вакх) и по фамилии Ренар, как лис из сказки (при первом же его появлении женщина падает в обморок). Видно, что постановщице не дают покоя ее любимые режиссеры (мужчины) от Тати до Годара и Спилберга, цитаты из которых не переварены ее нежным желудком, а предъявлены в виде отрыжки. Понятно, что произведение было создано до трагического пожара в Соборе Парижской богоматери и последующих планов его реновации, но едва ли это является доказательством великой прогностической силы искусства.