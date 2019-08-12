Судьба судостроителей Дальнего Востока решится в ближайшие дни

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудили вопросы развития судостроения на Дальнем Востоке. А именно - механизм постройки судов под инвестиционные квоты на вылов краба. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Приморья.

«Минсельхоз России, Росрыболовство будет проводить в ближайшие месяцы аукцион по крабовым квотам, и тот опыт, который позволил загрузить мощности заводов на западе страны, нужно перенести и на Дальний Восток. Речь идет о строительстве 31 среднетоннажного судна в пределах 55 метров, которые наши заводы вполне могут построить по объемам инвестиционных квот. Это даст возможность загрузить судостроительные заводы региона, привлечь новые технологии и создать процесс длительного цикла: обслуживание, ремонт судов. Так мы сможем поднять судостроительную отрасль на Дальнем Востоке», - пояснил глава Приморского края.

Также он отметил, что это решение никак не скажется на загрузке западных судоверфей, которые уже обеспечены заказами на строительство крупнотоннажных судов (70 - 120 метров) по инвестиционным квотам прошлого цикла распределения. Председатель правительства Дмитрий Медведев идею поддержал.

«Председатель правительства в большинстве своем поддержал эти решения. Они позволят увидеть перспективу судостроения, судоремонта на Дальнем Востоке на долгие годы», - прокомментировал по итогам встречи Олег Кожемяко.

Напомним, еще весной на заседании подкомиссии по рыбному хозяйству вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев выступил с предложением строить краболовы по принципу «где ловим, там и строим». Этот механизм послужит мерой государственной поддержки тем отдаленным дотационным регионам, где необходимо стимулировать судостроение как базовую отрасль промышленности, поддерживающую российское рыболовство.

Где ловим, там и строим

В середине августа в регионе состоится правительственное совещание под председательством Юрия Трутнева, на котором обсудят в том числе и вопрос применения принципа «где ловим, там и строим» в ходе распределения инвестиционных квот на вылов краба. Следом обсуждение этого вопроса пройдет уже в правительстве России. Стоит отметить, что полемика по жизненно важному для Дальнего Востока вопросу уже возникала среди органов исполнительной власти. Когда по инициативе Юрия Трутнева в постановление, подготовленное Минсельхозом, был внесен этот принцип, то Минпромторг и Антимонопольная служба (ФАС), по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, выступили против него. ФАС усмотрела в документе ограничение конкуренции, а в Минпромторге засомневались в судостроительных мощностях региона. Но потом, в ходе согласовательных процедур, руководству Минвостокразвития удалось убедить ведомства в том, что дальневосточники с заказом справятся и конкуренцию не ограничат. Ведь речь идет не о бизнес-проекте, а о государственных стимулирующих мерах, с целью разработки которых и создано само Минвостокразвитие. Перераспределение 50% квот краба на аукционах может привести к тому, что часть дальневосточных и северных регионов недополучит в бюджеты те налоги, которые платили раньше крабодобытчики. Теперь их смогут выкупить рыбопромышленники со всей страны. И для того, чтобы оставить часть средств на поддержание промышленности в удаленных районах, где добывается краб, Юрий Трутнев поддержал уже проверенный ранее механизм. Его применяли при стимулировании строительства береговых рыбоперерабатывающих заводов в районах, по которым распределялись инвестквоты на вылов минтая и сельди. Вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий за развитие судостроения в России, тоже поддержал позицию полпреда Трутнева и судостроителей Дальнего Востока. Идет сокращение гособоронзаказа, и дальневосточные верфи очень нуждаются в новых контрактах на ремонт и строительство кораблей. А принцип «где ловим, там и строим» даст судоремонтникам шанс на инвестиции порядка 80 млрд рублей и сохранит предприятия.

- Пускать заказы на строительство краболовов просто в рынок - не- правильно. Нельзя допускать, чтобы где-то было густо, а где-то пусто. Поэтому и ведомства, в первую очередь Минпромторг, должны выступать регулятором при загрузке предприятий. Есть же возможность добрать заказы на гражданском рынке. А доля вашего присутствия на нем очень низкая. Рыболовецкие квоты разыграли на Дальнем Востоке, где добываются 70% всех рыбных запасов, а суда строятся в европейской части. Будем отстаивать вашу позицию! - сказал Юрий Борисов.

Минпромторг поддержал позицию рыбаков

В Минпромторге в итоге пришли к выводу, что судостроители Дальнего Востока с заказами справятся. Они письменно сообщили правительству РФ свою позицию.

«…На сегодняшний день уровень загрузки региона среди всех предприятий отрасли является недостаточным и составляет в среднем не более 30 - 40%. В этой связи Минпромторг уделяет особое внимание приоритетной загрузке Дальнего Востока. Обновление флота должно осуществляться с использованием производственных мощностей ДФО, чтобы обеспечить загрузку судостроительных. За последние 5 лет загрузка верфей данного округа производилась за счет судоремонта и мероприятий, предусмотренных гособоронзаказом. Судостроительные мощности предприятий региона позволяют обеспечить строительство краболовных судов. Минпромторг России поддерживает принцип «где ловим, там и строим». Это даст толчок развитию дальневосточных судостроительных и судоремонтных предприятий за счет заказов от рыбодобывающих компаний, а также будет способствовать созданию более 1,5 тысячи рабочих мест и повышению конкурентоспособности предприятий региона», - говорится в документе, оказавшемся в распоряжении редакции.

Однако на пресс-конференции в начале июля Илья Шестаков заявил о том, что Росрыболовство рассматривает компромисс 50/50. Мол, половину точно обяжут строить на Севере и Дальнем Востоке, остальные - по желанию заказчика. Для кого нужен этот компромисс, в чьих интересах он возник, при условии что все профильные ведомства уже согласились с принципом «где ловим, там и строим», непонятно. Поэтому на такой компромисс судостроители идти не хотят. Ведь, по сути, речь идет о том, чтобы по непонятной причине отказать верфям Севера и Дальнего Востока в развитии за счет сокращения 50% заказов.

Так что федеральный центр поступит по справедливости, обменяв ресурсы ДФО на судостроительный прорыв. Этот принцип полностью укладывается во всеобщую концепцию развития Дальнего Востока, которую Президент РФ Владимир Путин обозначил как приоритетную.

Верфи Дальнего Востока готовы к заказам. Фото: Находкинский СРЗ.

Кстати

20 млрд господдержки

Пока в органах исполнительной власти решают вопрос с компромиссом, с просьбой о поддержке судостроителей Дальнего Востока в правительство РФ обратился президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он предложил выделить 20 млрд рублей из Фонда развития промышленности (ФРП) на модернизацию дальневосточных верфей. Эта мера, по его мнению, поможет построить все суда в срок. Однако, по оценкам экспертов, первична все же гарантия частных заказов, обеспеченных финансовыми средствами. Они для регионального судостроения важнее, чем финансовая господдержка, которая, несомненно, тоже нужна.