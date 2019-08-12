Россия вскоре может обогнать Саудовскую Аравию по золотым запасам

Агентство Bloomberg предсказывает, что впервые за восемь лет Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам. Пока мы на пятом месте в мире по этому показателю. Но последние четыре года Россия активно пополняет кубышку — резервы выросли на 45%. С 2018 на постоянной основе действует бюджетное правило: доходы от нефти больше 40 долларов за баррель уходят в Фонд национального благосостояния. Это те самые резервы.

В условиях падения цен на «черное золото» саудиты активно тратят отложенное раньше на социальные обязательства, а Россия проводит довольно жесткую бюджетную политику, только наращивая накопления.

Особое внимание в запасах уделяется золоту — его российский Центробанк покупает больше всех в мире. Это наша реакция на санкции Запада: драгметал стали закупать вместо ценных бумаг США.

- Золото считается наиболее стабильным и надежным активом, - рассказал «КП» эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. - Запасы мы держим на тот случай, если в мире случится глобальный мировой кризис. Надо сказать, что предпосылки к этому есть: торговая война США и Китая, сложная ситуация с Брекзитом. Логика властей понятна — заначка поможет пережить тяжелые времена. Но финансовой подушкой безопасности еще нужно суметь воспользоваться. Грубо говоря, нельзя выдавать золотом зарплаты бюджетникам, сначала его нужно конвертировать в ту или иную валюту. А когда с предложениями продажи драгметалла выйдут многие страны, его цена упадет. К тому же емкость рынка не такая большая: всего у Центробанков стран мира порядка 30 тысяч тонн золота, а за год продается и покупается 3-3,5 тысяч тонн.

Кстати, в пятерке стран с самой внушительной кубышкой нет США.

- Вашингтон делает ставку на развитие собственной экономики. Деньги вкладываются в новые проекты, которые дают рост ВВП и снижение безработицы, - отметил Беляев.

КОНКРЕТНО

Страны с самыми большими золотовалютными запасами

Китай — 3 трлн 168 млрд долларов

Япония — 1 трлн 270 млрд долларов

Швейцария — 787 млрд долларов

Саудовская Аравия — 527 млрд долларов

Россия — 518 млрд долларов