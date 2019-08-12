2019-08-12T16:08:08+03:00
Политика

Развожаев попросил у Путина 12 миллиардов на жилье для севастопольцев

Президент встретился с временно исполняющим обязанности губернатора города
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССВременно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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На Крымском полуострове состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Они поговорили о развития города Севастополя.

- Город непростой, город сложный, очень важный для Крыма, в целом для страны, и очень много здесь работы. Как первые ощущения? - спросил Владимир Путин у врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, которого месяц назад назначил на этот пост.

- Ситуация непростая, прежде всего, связанная с реализацией федеральной целевой программы, - подтвердил Развожаев. - Как вы и говорили, огромное количество финансов государство инвестирует, но со стройками есть определённые сложности с подрядчиками, с качеством выполнения работ.

Одна из самых острых проблем в городе - с жильем, и здесь врио главы Севастополя попросил у президента помощи отдельно.

- Мы строим огромное количество новых больниц, современных высокотехнологичных центров, огромное количество школ, детских садиков, - сказал Развожаев. - У нас просто не хватает специалистов: они приезжают, и людям негде жить. Сейчас у нас по тем объектам, которые будут вводиться в ближайшее время, уже прогнозируемый дефицит – около 2 670 специалистов. Севастопольцы, которые всегда жили в городе, работали в социальной сфере и которые не могли пользоваться жилищными программами, которые были в России. Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые в советское время ещё были им выписаны. Без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем.

- Во сколько оцениваете, примерно, эту программу? - спросил Путин.

- Нам нужно, чтобы выровнять ситуацию, – это где-то 270 тысяч квадратных метров, это порядка 12,2 миллиарда рублей. Конечно, не за один год, мы просто и расходовать столько не сможем. До 2024 года, за пятилетку, которая осталась в реализации ФЦП, если бы эти деньги были предусмотрены, мы планомерно смогли бы выровнять ситуацию по жилью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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