Seafood expo Russia 2019: эффективно, современно и вкусно

Экспозиция приняла 335 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира. Рост по всем показателям относительно прошлого года в среднем составил 30%. Выставка прочно зарекомендовала себя на международном рынке и встала в ряд с крупнейшими в мире отраслевыми экспозициями, такими как Seafood Expo Global в Бельгии и China Fisheries & Seafood Expo в Китае. Как удалось российской рыбной выставке за три года набрать такие обороты, чем богаты отечественные моря и реки и для чего нужны такие мероприятия в интервью «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор компании-оператора выставки Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. Автор фото: Expo Solutions Group

- Иван Андреевич, расскажите о результатах прошедшей выставки. Какие произошли изменения по сравнению с предыдущим годом?

- Результаты выставки превзошли все ожидания. Несмотря на сжатые сроки подготовки, в связи с переносом дат на летнее время, нам удалось не только сохранить, но и преумножить результаты. В этом году мы смогли привлечь 335 компаний, что на 34% больше по сравнению с предыдущим годом, а также мы значительно усилили присутствие предприятий из смежных отраслей – логистики, складской техники, упаковки, торговли. На 28% прибавилось количество российских участников, и на 42% иностранных, что непременно свидетельствует о том, что SEAFOOD EXPO RUSSIA с каждым годом набирает популярность у мирового профессионального сообщества. С этого года выставка и форум приурочены к Всероссийскому дню рыбака. Это делает наши мероприятия еще более значимыми.

- SEAFOOD EXPO RUSSIA стала популярной на международном уровне всего лишь за 3 года, в то время как другим отраслевым экспозициям по 30 лет. Что пришлось сделать, чтобы так быстро достичь успеха?

- Выставка рыбной индустрии – это проект Росрыболовства, воплощенный в жизнь совместными усилиями с Expo Solutions Group и российскими рыбаками. Проведение крупного международного мероприятия в рыбной отрасли было нашей общей идеей, возникшей три года назад как необходимость. Тогда российская рыбная отрасль начала делать большие шаги в развитии после долгих лет застоя и недоступности для широких кругов. К тому же, несмотря на век информационных технологий, рыбопромышленникам очень не хватало профессионального общения, вербального обмена опытом, без которых невозможно полноценно развиваться. Большой интерес к нашим мероприятиям со стороны зарубежного профессионального сообщества возник по тем же причинам. Отечественная рыбохозяйственная отрасль стала привлекательной и конкурентоспособной на международном рынке.

На выставке были представлены рыбные регионы России. Автор фото: Expo Solutions Group

- Расскажите подробнее о выставке, какую продукцию и услуги презентовали компании-участники?

- В мероприятии принимают участие предприятия по добыче и переработке рыбы и морепродуктов, производству оборудования для промысла, оснащения судов и радионавигации, аква- и марикультуры, судостроительные и судоремонтные организации, а также компании предоставляющие услуги в смежных отраслях - логистике, хранении, упаковке, торговле, страховании и финансовой поддержке. На выставке были организованы национальные стенды ведущих рыболовных держав – Норвегии, Исландии, Дании, Китая, а также объединенные экспозиции Турции, Марокко, Испании. Некоторые российские регионы также объединили своих рыбопромышленников на общих стендах. Это - Приморский край, Мурманская, Архангельская, Калининградская, Магаданская, Ленинградская, Тюменская, Самарская, Ростовская области, республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Гости выставки. Автор фото: Expo Solutions Group

Добывающий и перерабатывающий сектор возглавили гиганты российской рыбной отрасли, такие как «Норебо», «Русская рыбопромышленная компания», «Находкинская база активного морского рыболовства», FOR GROUP, «ФЭСТ», «Антей» и другие. На витринах компаний были представлены живая, охлажденная, вяленая, замороженная рыба, филе, консервы, пресервы и другая рыбопродукция глубокой степени переработки, а также широкий ассортимент морепродуктов.

Ведущие мировые производители профильного оборудования, такие как немецкий Baader, датские Carsoe и Intech, норвежский Optimar привезли на выставку инновационные перерабатывающие конвейеры, автоматизированное палубное оснащение, современные поисковые системы и орудия лова, оборудования для аквакультуры и марикультуры, последние ноу-хау в холодильной технике и производстве жидкого льда.

Повара из Марокко удивляли гостей выставки необычными рецептами. Автор фото: Expo Solutions Group

Японская компания FURUNO привлекла внимание посетителей презентовав видеопанель VideoWall, представляющую комбинацию из четырех дисплеев на едином экране. Устройство отображает данные, поступающие от датчиков, установленных на судне, в числе которых судовые радиолокационные станции, электронная картографическая навигационная система, гидролокатор, эхолот и камеры. Управление VideoWall осуществляется не только с рабочей станции капитана, но и с компьютера, который может располагаться в любом удобном месте на судне.

Особенно широко были представлены компании из сегмента смежных отраслей. Зарубежные и 95% крупнейших российских рефперевозчиков, занятых в рыбной индустрии, приняли участие в выставке. Среди них «Дальрефтранс», «Владрефтранс», «Аврора Логистикс», «Камчатка Лайнс», «Терминал «Сероглазка» и другие. Активно нас поддержали производители транспортной и потребительской упаковки и складской техники. Впервые в этом году «Альфа-банк» получил статус Стратегического партнера мероприятия, а Официальной страховой компанией выставки стала организация «АльфаСтрахование».

- А что насчет деловой программы?

- Да, для стимулирования деловой активности на площадке мероприятия мы организовали ряд специализированных площадок, а также провели День аквакультуры, в ходе которого прошел ряд круглых столов и практических семинаров. Была создана зона презентаций, рассчитанная на 70 посадочных мест, в которой на протяжении трех дней участники рассказывали о своих новинках и ключевых продуктах компании. Для проведения переговоров с представителями популярных торгово-розничных сетей был организован Retail Centre, в котором представители 15 рыбопромышленных компаний провели свыше 100 встреч.

На выставке работали мобильные студии ведущих федеральных СМИ. Автор фото: Expo Solutions Group

- Выставка и форум проходят в одну дату. Скажите, эти два мероприятия взаимосвязаны между собой или это просто удобный формат проведения?

- Форум и выставка – это самостоятельные мероприятия, которые имеют разных операторов, но проводятся в тандеме, тесно связаны между собой общей идеей вклада в развитие отечественного рыбохозяйственного комплекса и не имели бы такого успеха по отдельности. Если говорить проще, то форум – это теория, а выставка – практика. На форуме обсуждаются глобальные темы мировой рыбопромышленной повестки в долгосрочной перспективе с участием органов государственной власти стран-участниц. На выставке же рыбопромышленники могут решить более локальные, внутренние вопросы, найти новые контакты, наладить деловые связи, обменяться опытом и просто пообщаться с единомышленниками.

- Как развивалась выставка за три года? Какова динамика основных показателей?

- Ежегодно мы увеличиваем все показатели минимум на 30%. Первая выставка прошла в одном из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо», общей площадью 8 000 кв. метров. Присутствовало 160 компаний из 16 стран и почти 5 тысяч посетителей. С 2018 года выставка переехала в современный и многофункциональный КВЦ «Экспофорум» и приняла 250 компаний из 24 стран и 7 тысяч гостей. В этом году на площади 13 200 кв. метров свои достижения презентовали уже 335 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира, а гостями мероприятия стали около 10 тысяч человек из 42 государств.

Стенд гостей из Турции. Автор фото: Expo Solutions Group

- Что еще отличает выставку от конкурентных мероприятий?

- Участие в выставке — это не только демонстрация своей продукции, но и прежде всего установление контактов для дальнейшего сотрудничества. Именно поэтому мы прикладываем максимум усилий, чтобы сама площадка и стенды участников были запоминающиеся и информационно насыщенные. Для этого мы применяем разнообразные мультимедийные технологии – видеостены, сенсорные экраны, дополненную реальность и 3D-моделирование. Кроме того, для каждой выставки мы разрабатываем индивидуальный концепт-дизайн, а также применяем при застройке экологичные и высококачественные материалы. Считаю, что индивидуальный подход и ориентированность на тренды отрасли и потребности участников и посетителей являются нашей главной отличительной чертой.

Повара на фудкорте угощали рыбным фастфудом. Автор фото: Expo Solutions Group

- Была ли возможность у посетителей выставки попробовать на вкус представленную продукцию?

- Конечно! Какая рыбная выставка без дегустации? Компании-участницы просто баловали посетителей различными рыбными деликатесами. На стенде группы «Антей» шеф-повар Сергей Синицын готовил различные блюда из легендарной сардины-иваси, а также рассказывал и показывал, как обращаться с живым крабом. «Русская рыбопромышленная компания» угощала посетителей пастой из морепродуктов, жареными палочками и тефтелями из рыбного фарша, а также бургерами с белой рыбой. От поваров «Далькреветки» можно было узнать секреты приготовления блюд из креветок, а на стенде Татарстана всем желающим предлагали отведать национальной ухи из семи видов рыб. Кроме того, все три дня на площадке мероприятия работал фудкорт с рыбным фаст-фудом.

На форуме угощали настоящей ухой по-царски. Автор фото: Expo Solutions Group

- Знаем, что по завершению форума в Санкт-Петербурге прошел городской рыбный праздник, приуроченный ко Дню рыбака. Можно подробнее об этом?

- Второй год подряд в Северной столице мы проводим городской фестиваль «День рыбака». В этом году праздник прошел 13 и 14 июля на Крестовском острове. Мероприятие посетили 40 тысяч человек, которые приобрели по специальным ценам свыше 4,5 тонн свежей российской рыбопродукции, и съели около 5,5 тонн рыбных деликатесов, приготовленных десятком городских ресторанов. А еще для гостей праздника мы организовали развлекательную программу – выступали петербургские артисты, были всевозможные дегустации, мастер-классы от ведущих шеф-поваров, чемпионат по приготовлению рыбы на гриле и детские конкурсы.

Кстати, V Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) в следующем году пройдут с 24 по 26 июня в Санкт-Петербурге. Площадкой мероприятий вновь станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Такие даты определила рабочая группа под председательством заместителя министра сельского хозяйства — руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Сейчас организаторы прорабатывают тематику мероприятий.