Эрик Робертс станет гостем турнира «ПЛОТФОРМА S-70»

14 августа в Сочи пройдет юбилейный 10-й международный турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Сборная России и сборная мира сойдутся в 11 поединках, чтобы побороться за чемпионский титул.

Участие в турнире подтвердили не только знаменитые спортсмены, но и голливудская звезда Эрик Робертс.

Популярный американский актер, обладатель одной номинации на «Оскар» и трех – на «Золотой глобус», старший брат актрисы Джулии Робертс известен своей любовью к боевым искусствам, он сам обладает черным поясом по тхэквондо. На его счету участие более чем в 400 фильмах.

Актер Эрик Робертс.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Славу Эрику принес фильм «Лучшие из лучших». Картина рассказывает о турнире по восточным единоборствам.

Робертс - далеко не первая голливудская звезда на турнире «ПЛОТФОРМА S-70». Ранее высокие оценки поединкам давали легенды Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал.

Организаторами турнира выступают Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта города Москва и LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, мэрии города Сочи.

Прямая трансляция запланирована на телеканалах Матч! Боец и Матч! Страна. Начало в 21:00 по московскому времени.