Погода в Москве 13 - 18 августа: В столицу вернулось летнее тепло. Вместе с грибными дождями

Лето в Москве ещё не закончилось! Середина августа порадует долгожданным теплом - таким оптимистичным прогнозом поделились с "КП" в Гидрометцентре России. Правда, не обойдётся без дождей, причем ежедневных. Но дожди эти будут тёплыми, "грибными".

Во вторник, 13 августа, под утро +9…+11 градусов, днём +25. Местами пройдут короткие дожди и прогремят грозы, будет ветрено, с порывами до 17 м/сек. - так проявят себя атмосферные фронты циклона с Атлантики.

В среду и четверг, 14 и 15 августа, уже и ночи теплые, +15…+17 градусов, днём +25…+26, в некоторых районах Москвы и области возможны небольшие дожди. И по-прежнему порывистый ветер.

В пятницу и субботу, 16 - 17 августа, станет чуть прохладнее. По ночам +10…+15 градусов, днем +22. И снова пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 18 августа, вновь потеплеет до +24. Так что выходные на даче и на природе можно провести вполне комфортно, мёрзнуть и сильно мокнуть не придётся.

Погода на этой неделе будет чуть теплее климатической нормы - впервые с начала августа. Первая декада последнего месяца лета в Москве выдалась аномально зябкой, на 3,7 градуса холоднее, чем обычно. Но, похоже, ещё есть шанс наверстать тепло!