2019-08-12T20:04:13+03:00
Общество

Погода в Москве 13 - 18 августа: В столицу вернулось летнее тепло. Вместе с грибными дождями

Нынешние +25 градусов после холодов воспринимаются почти как жара. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 13 - 18 августа
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
В Москву вернулась летняя погода, с грибными дождями и теплом.В Москву вернулась летняя погода, с грибными дождями и теплом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лето в Москве ещё не закончилось! Середина августа порадует долгожданным теплом - таким оптимистичным прогнозом поделились с "КП" в Гидрометцентре России. Правда, не обойдётся без дождей, причем ежедневных. Но дожди эти будут тёплыми, "грибными".

Во вторник, 13 августа, под утро +9…+11 градусов, днём +25. Местами пройдут короткие дожди и прогремят грозы, будет ветрено, с порывами до 17 м/сек. - так проявят себя атмосферные фронты циклона с Атлантики.

В среду и четверг, 14 и 15 августа, уже и ночи теплые, +15…+17 градусов, днём +25…+26, в некоторых районах Москвы и области возможны небольшие дожди. И по-прежнему порывистый ветер.

В пятницу и субботу, 16 - 17 августа, станет чуть прохладнее. По ночам +10…+15 градусов, днем +22. И снова пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 18 августа, вновь потеплеет до +24. Так что выходные на даче и на природе можно провести вполне комфортно, мёрзнуть и сильно мокнуть не придётся.

Погода на этой неделе будет чуть теплее климатической нормы - впервые с начала августа. Первая декада последнего месяца лета в Москве выдалась аномально зябкой, на 3,7 градуса холоднее, чем обычно. Но, похоже, ещё есть шанс наверстать тепло!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за сильного удара молнии
СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате взрыва газа в жилом доме в Москве
В доме на Нагорной улице в Москве произошел хлопок газа
Доктор военных наук назвал большой ошибкой закупку Украиной А-29 у Бразилии
Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублей
Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
Шойгу познакомили с боевыми роботами
Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину