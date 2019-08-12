Если при исполнении трудовых обязанностей человек получает травму, то имеет право на государственную поддержку за счет средств Фонда социального страхования. В число мер поддержки входит восстановление здоровья пострадавшего в центрах реабилитации Фонда. Сейчас в России 12 таких центров. Один из них - центр реабилитации «Волгоград», расположенный в Волгоградской области. Журналисты «Комсомолки» побывали в этой здравнице, пообщались с врачами, пациентами и своими глазами увидели, как работают современные технологии реабилитации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725545" frameborder="0"></iframe> Избежать инвалидности и вернуться к труду: как восстанавливают здоровье в центре реабилитации «Волгоград».В эту здравницу Фонда социального страхования направляют пострадавших от трудовых травм. Как выглядят современные технологии реабилитации - в нашем видео.