2019-08-12T19:50:35+03:00
Наши права и льготы

Избежать инвалидности и вернуться к труду: как восстанавливают здоровье в центре реабилитации «Волгоград»

В эту здравницу Фонда социального страхования направляют пострадавших от трудовых травм. Как выглядят современные технологии реабилитации - в нашем видео
Поделиться:
В эту здравницу Фонда социального страхования направляют пострадавших от трудовых травмВ эту здравницу Фонда социального страхования направляют пострадавших от трудовых травм
Изменить размер текста:

Если при исполнении трудовых обязанностей человек получает травму, то имеет право на государственную поддержку за счет средств Фонда социального страхования. В число мер поддержки входит восстановление здоровья пострадавшего в центрах реабилитации Фонда. Сейчас в России 12 таких центров. Один из них - центр реабилитации «Волгоград», расположенный в Волгоградской области. Журналисты «Комсомолки» побывали в этой здравнице, пообщались с врачами, пациентами и своими глазами увидели, как работают современные технологии реабилитации.

Избежать инвалидности и вернуться к труду: как восстанавливают здоровье в центре реабилитации «Волгоград».В эту здравницу Фонда социального страхования направляют пострадавших от трудовых травм. Как выглядят современные технологии реабилитации - в нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сервисы нового поколения: Узнать все о льготах, оформить пособия и проконтролировать чиновников - через Интернет
Как цифровые технологии и искусственный интеллект меняют нашу жизнь в социальной сфере? Чего ожидать в ближайшем будущем? «Комсомолка» узнала об этом у первого заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС РФ) Евгения Писаревского
Прямые выплаты по материнству: Что нас ждет
С 1 июля 9 регионов России присоединились к проекту Фонда социального страхования (ФСС РФ) «Прямые выплаты». Теперь проект действует в 59 регионах, а к 1 января 2021 года, как планируется, прямые выплаты социальных пособий будут применяться по всей стране
Новости 24
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за сильного удара молнии
СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате взрыва газа в жилом доме в Москве
В доме на Нагорной улице в Москве произошел хлопок газа
Доктор военных наук назвал большой ошибкой закупку Украиной А-29 у Бразилии
Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублей
Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
Шойгу познакомили с боевыми роботами
Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину