В Италии почтили память жертв немецких репрессий

Многие российские туристы, отдыхающие на популярном тосканском курорте Форте Дей Марми, зачастую даже не догадываются, что 75 лет назад белоснежные пляжи были изуродованы воронками от бомб, а всего в двадцати километрах от модных сегодня гостиниц, в таких живописных горах было совершено ужасное преступление. В эти дни три четверти века назад немецкие войска отступали на север Италии, после того, как британцы освободили Флоренцию. Их путь лежал между тосканскими горам и морским побережьем, местность постоянно обстреливалась артиллерией и авиацией англичан и американцев. Чтобы скрыться от бомб, мирные жители стали уходить в горы, надеясь на спасение в лесах и маленьких деревушках. Немцы объявили здесь «белую зону» - район, в котором не будут вестись боевые действия и где могут укрыться беженцы. Но сами же они и нарушили свое слово.

12 августа нацисты из дивизии «Рейхсфюрер СС» вошли в городок Сана Анна Ди Стаццема, полностью окружили его, а затем согнали местных жителей и беженцев в здание мельницы. За несколько часов было расстреляно 560 человек, в большинстве женщины, старики и дети. Самой маленькой жертве резни - Анне Пардини было всего двадцать дней. Мотивы эсэсовцев сложно объяснить. Здесь не укрывались партизаны, да и просто добраться до города по многокилометровому горному серпантину не так просто. Немцы, похоже, просто решили выместить свою злость от военных поражений на самых беззащитных.

Это преступление долгие годы находилось в забвении, данные о нем лежали в так называемом «шкафу позора» - архиве документов о преступлениях нацистов на территории Италии. Итальянское правительство не решалась опубликовать досье по политическим мотивам. Лишь в 1994 году документы было начато расследование, а в 2005 благодаря усилиям военного прокурора Марко Де Паолиса 8 командиров эсэсовцев были признаны виновными в акте терроризма. Но многие преступники избежали наказания, в том числе и из-за позиции Германии, которой представленных Италией доказательств оказалось недостаточно. Об этом говорил и приехавший почитать память жертв министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези: «Моральное осуждение имеет значение, но преступники должны быть наказаны по закону. Каждый из нас должен хранить память об этих трагических событиях, чтобы больше не повторять этих ошибок». Кстати, когда Моаверо в 2011 году впервые стал министром по европейским делам в правительстве Италии, первым его указанием было вынести из рабочего кабинета стол, за которым, по легенде, работал еще Бенито Муссолини.

Итальянцы не забыли трагедию в Сант Анне, которая так и не оправилась после нацистских преступлений. Сейчас в городе проживают лишь 20 человек, но 560 жертв навсегда внесены в официальные списки жителей. В этом году на торжественные мероприятия приехало более тысячи участников, которые представляли и официальные органы власти, и партизанские ассоциации, антифашистские организации, были представлены и немецкие дипломаты. Весь город был опоясан огромным самотканым ковром, длинной более чем в километр. Он был соткан из шести тысяч лоскутов людьми со всего мира, из 112 стран, в том числе и из России.

В официальной церемонии принял участие Александр Звягинцев, вице-президент международной ассоциации прокуроров. Он рассказал «Комсомолке», почему считает своим долгом почтить память жертв Сант Анны:

- Александр Григорьевич, это же не первый раз, когда вы посещаете траурные мероприятии в Италии?

- Конечно, в Сант Анна ди Стаццема я уже в пятый раз. Темой военных преступлений нацистов я заинтересовался еще в детстве, после рассказов бабушки, которая чудом не стала жертвой резни в Бабьем Яру. А потом это стало моей работой.

- Как вы пришли к теме нацистских преступлений в Италии?

Еще в 1987 году прокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту расстрела гитлеровцами во Львове в 1943 году более двух тысяч итальянских военнослужащих. Мы очень плодотворно работали связке с итальянцами. Тогда я и познакомился с военным прокурором Марко де Паолисом, которого называют «охотником за нацистами».

- Именно он открыл «шкаф позора» с данными о преступлениях нацистов?

- Да, это действительно были огромные железные шкафы, дверцами развернутые к стене, чтобы никто даже попытки не предпринял их открыть. Марко писал президенту страны, пытался сделать все, чтобы привлечь внимание к зверствам нацистов. Это был очень трудный процесс, я видел это своими глазами. Меня пригласили на заседание парламента, где обсуждалась проблема преступлений гитлеровцев против итальянцев, и было заметно, какая это непростая тема.

- Почему?

- Во времена холодной войны американцы не могли позволить, чтобы в рядах союзников был разлад. Да и с юридической точки зрения - на того, кто выполняет заведомо незаконный приказ, распространяется ответственность за преступление. Если бы США позволили наказать всех виновных в трагедии, потом их далеко не всегда законные указания просто бы отказывались и исполнять.

- Поэтому и появились «шкафы позора»?

- Да. Я «заболел» этой темой. Уже в ближайшее время выйдет документальный фильм на эту тему, где подробно будет рассказано о преступлениях нацистов в Италии. Сейчас многим молодым людям непонятно, зачем ворошить прошлое. Ведь даже палачи уже ушли в мир иной.

Ни в коем случае нельзя забывать трагедии, подобные произошедшему в Сант Анне ди Станцемма. Очень правильно сказал президент Владимир Путин, прививка от нацизма, сделанная на Нюрнбергском трибунале, уже перестает действовать в Европе. Поднимают голову неонацисты и неофашисты. Нельзя повторять ошибок прошлого. У таких преступлений нет срока давности.

- И молчать об этом нельзя.

- Я помню, как представлял в Совете Европы фильм «Собибор». Тогда одна американка, эксперт, образованный человек, после всего, рассказанного мной, обессилено спросила: «Как мне дальше жить». Она не знала ничего о таких преступлениях нацистов. Нельзя замалчивать эту тему.

СПРАВКА КП

Александр Звягинцев - вице-президент Международной ассоциации прокуроров, бывший заместитель Генпрокурора России. Историк, эксперт по Нюрнбергскому процессу. Автор многочисленных публикаций, книг, документальных и художественных фильмов. Креативный продюсер фильма «Собибор».