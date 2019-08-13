В ближайшие дни решится, кто окажется у власти в Италии уже осенью

Итальянская внутренняя политика - это эмоции, игра, театр. А еще, холодный расчет. Ведь вице-премьер правительства, глава МВД и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини думал, что обхитрил всех, объявив внезапно о развале правительства. Сделал он это в четверг 8 августа, в восемь вечера, дождавшись, когда обе палаты парламента уйдут на летние каникулы, а итальянцы на пляже будут обсуждать исключительно вкусовые качества морепродуктов.

Маттео сделал очень сильный ход. Он собственноручно развалил правительственную коалицию, частью которой и являлась его партия. И его основания понятны. Сейчас «Лига" - самая популярная сила в стране, ее рейтинги, несмотря на все происки оппозиции, достигают 40 процентов. А, значит, в случае досрочных выборов партия может рассчитывать на большинство в парламенте и формирование полностью подконтрольного ей правительства, без участия других партий, с которыми пришлось бы вести политический торг.

Но «Лига», которая стоит на позициях защиты интересов итальянцев, лидер которой на посту главы МВД смог прекратить неконтролируемый поток беженцев в Италию, как кость в горле застряла у либералов и демократов. Для них Сальвини - выскочка из миланских спальных районов, не понимающий, как «делаются дела» в современном мире. Поэтому против строптивого и гордого Сальвини ополчились все - и оппозиция, и СМИ, и европейцы, для которых видеть во главе Италии человека, думающего об интересах страны, а не «единой Европы» даже немыслимо.

Поэтому в эти жаркие дни вся итальянская классическая политическая элита, вместо того, чтобы греть пузо на пляже, вырабатывает хитрые приемы, чтобы не дать лигистам прийти к власти любой ценой. Любыми способами затягивается голосование о недоверии правительству в парламенте, ведь «депутаты и сенаторы никак не смогут добраться до Рима с курортов в течение недели». А осенью какие выборы, ведь надо принять бюджет, а иначе Европа злиться будет. То, что перемен требует политсила, которая вместе с союзниками представляет больше половины населения, никого не интересует.

Итальянцы очень гордятся тем, что они демократическая страна. Но когда у них спрашиваешь, а кому нужна такая демократия, когда правительства меняются каждый год, когда любое доброе начинание погрязнет в попытках оппозиции использовать его против тебя, в ответ лишь тишина. На страницах газет Сальвини - «фашист», но любой бариста признает что без мигрантов стало лучше. Но кого интересует мнение простых таксистов, рабочих, фермеров, когда из Брюсселя грозно намекают, что Сальвини «токсичен»?

Этой осенью Италию ждет судьбоносное решение. Но во многом оно зависит от августовских переговоров политиков. Уже в ближайшие дни станет известно, пройдут ли в стране новые выборы, или же ненавидящие «Лигу» силы придумают хитрую схему, чтобы избежать голосования, назначить «техническое», «переходное» или «временное» правительство.