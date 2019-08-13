Чего добилась страна за пять лет: Хлеба и зрелищ прибавилось, а высокие технологии подождут

Экономика России вроде бы растет. Но как-то вяло. Несмотря на постоянные разговоры о поиске драйверов роста и необходимости повышать производительность. Эксперты Центра Развития Высшей школы экономики подготовили исследование: а что у нас собственно выросло с 2014 года — за те пять лет, что говорится о необходимости структурных изменений в экономике. И те ли это изменения, которые могут обеспечить нам ускорение, а не сползание в болото.

Выводы такие: сдвиги в структуре экономики у нас действительно произошли. Но не самые оптимальные. С одной стороны, у нас растут добыча полезных ископаемых, транспортная сфера и сельское хозяйство (см. графику). Это хорошо. С другой...

Из-за падения доходов граждан резко скукожился сектор оптовой и розничной торговли. А это — уже минус один серьезный драйвер роста. Обрабатывающие производства вроде бы в плюсе - но прибавку дают уж слишком медленно. Не с той скоростью, чтобы послужить «локомотивом» для остальной экономики. И даже сельское хозяйство, которое развивается поживее, на эту роль не годится, - в тех странах, где именно за счет аграрного сектора случился экономический рост, темпы были посерьезнее.

Из-за падения доходов граждан резко скукожился сектор оптовой и розничной торговлиФото: Влад КОМЯКОВ

Что особенно огорчает аналитиков, сфера высоких технологий - вообще в минусе. В 2016 году там действительно начался рост (10,1%), который потом стал как-то затухать. По итогам этого года в сравнении с 2015 г. сектор, скорее всего, даст минус 2,7%.

Почему результаты именно такие? «Возможно, дело здесь как в слабом спросе на инновации со стороны реального сектора (о чем может говорить явно замедляющаяся динамика выпуска высокотехнологичных секторов промышленности), так и в приоритетах при распределении бюджетных ресурсов», - пишут авторы исследования.

Видимо, ускорение - как и в 80-е годы - так и останется только девизом нашей жизни.

ЦИФРЫ

Что у нас выросло...

(1 квартал 2019 г. к 1 кварталу 2014 г.)

финансовая деятельность +13,3%

добыча полезных ископаемых +12,6%

сельское хозяйство +10,9%

культура, спортивно-досуговый сектор +10,9%

госуправление +10%

транспортировка и хранение +10%

обрабатывающие производства +4,4%

... и что упало

высококвалифицированные услуги, научные исследования -3,5%

информация и связь -9%

торговля -13%

водоснабжение и утилизация отходов -15%

(По данным «Центра Развития» ВШЭ)