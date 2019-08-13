2019-08-13T14:35:10+03:00
Политика

Зеленский решил упростить получение гражданства Украины для россиян за «особые заслуги» перед Незалежной

Сколько желающих поменять «орла» на «тризуб» найдется в России?
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Зеленский нашел мощное, как ему кажется, контроружие в ответ на предоставление Россией гражданства жителям ДНРЗеленский нашел мощное, как ему кажется, контроружие в ответ на предоставление Россией гражданства жителям ДНРФото: REUTERS
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Новый (пока еще) президент Украины Владимир Зеленский нашел мощное, как ему кажется, контроружие в ответ на предоставление Россией гражданства жителям ДНР и ЛНР и отдельных районов Украины. Во вторник он подписал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства гражданства отдельными категориями лиц, в том числе, и определенными гражданами РФ.

- Безотлагательно разработать проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, - говорится в тексте указа №594, размещенном на сайте главы Украины.

Как будут доказываться «преследования по политическим убеждениям», не расшифровыается. По всей видимости, вопрос будет ставиться ребром, «За Путина или против агрессора?» Кроме того, наверняка предусмотрят контрольный вопрос в голову: «Чей Крым

Если с политическими убеждениями еще можно что-то трактовать туда или сюда, то другой категории граждан РФ «повезло» несказанно больше. Под упрощенный порядок попадут и «лица, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины и которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, либо принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес (принимавших или принимающих участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях) и обращающихся по поводу приобретения гражданства Украины».

Впрочем, собирающим чемоданы в Киев, если таковые найдутся (а какое-то количество россиян обязательно решит испробовать «новую возможность»), пока рановато паковать багаж. Поскольку указ не предоставляет такое гражданство автоматически всем соискателям, а лишь поручает Кабинету министров вместе с другими органами государственной власти разработать законопроект, который должна будет принять Верховная рада Украины нового созыва.

Ответного характера принятого в Киеве решения на Украине не скрывают. Вопрос в том, насколько они будут востребованы. Пока массового наплыва желающих к такому «переезду» отмечено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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