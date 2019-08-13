Евгений Ловчев: «Спартак» ожил, «Тун» должен проходить без проблем

Московский «Спартак», который очень бледно начал сезон, вдруг преобразился. Уверенно победил в Грозном «Ахмат» (3:1), но главное, показал хорошую игру. Сработали все приобретения команды — два мяча забил Зелимхан Бакаев, вернувшийся из аренды в «Арсенале». Еще гол на счету немца Шурле. А пасовал им другой новичок - голландец Гус Тиль.

- Забегал «Спартак». Новые игроки помогли? - вопрос заслуженному мастеру спорта Евгению Ловчеву.

- Да, конечно. Того предыдущего «Спартака», который погряз в своих проблемах, мы больше не видим… Когда расставались с такими мастерами как Фернандо и Адриано многие удивлялись - кто же вместо них. Хотя было видно, что они уже не отдаются полностью игре и ищут варианты куда бы уйти. И, видимо, радуются оттого, что уехали.

А вот новые футболисты принесли свежую струю. Есть крылатая фраза: лучшая защита – это нападение. В конце почти каждой игры «Спартак» получал гол на 90-92-й минуте, и все говорили: не хватило чего-то. В последней игре даже намека не было на то, что «Спартак» будет отбиваться. Он планомерно играл в атаку. Да, он получил гол, но он имел за это время момента три, чтобы забить, чего в предыдущем составе просто не было.

При такой игре даже огрехов обороны не видно было. Потому что они мяч уводили к чужим воротам. А на каких скоростях это делалось!

Но есть издержки, потому что вся задняя линия и центральная полузащита, Зобнин и Гулиев, еще не перестроились. Они передерживали мяч, начинали его катать, как раньше.

Но все равно благодаря новичкам —-Бакаеву, Шурле, Тилю - «Спартак» переходил в быструю атаку.

Словом, игра обновленного «Спартака» меня порадовала. И еще важный момент для меня. Вот наши команды покупают игроков, притом заметных игроков. Платят за них миллионы долларов, а они сидят на лавочке. 3 - 4 игры сидят в запасе и выходят на 5-10 минут. Я от этого в шоке. Вы взяли игроков, которые, на ваш взгляд, лучше, чем те, которые были. Ну и выпускайте их с самой первой игры. Вы их взяли и вписывайте в игру команды. Он сыграет тайм, 70 минут, а потом вы увидите – устал ли он, приносит ли пользу команде. Но он должен сыгрываться с командой, и не на тренировках, а в матче.

И вот в «Спартаке», именно Кононов, сломал эту глупую традицию. Только купили игроков, и он сразу поставил их в состав. И насколько свежей игра команды выглядела по сравнению с предыдущим «Спартаком»! Да, он еще будет сыгрываться, еще будут ошибки, но футбол выглядел уже не каким-то замыленным, мне он был интересен.

- В четверг, 15 августа, (19.45) состоится ответный матч Лиги Европы «Спартак» - «Тун». В первой игре спартаковцы победили 3:2. Теперь проблем тем более не будет?

- Некоторые из тех, кто прекрасно проявили себя в последнем матче, играть в еврокубках пока не могут - Тиль, Ларсен… А ведь именно Тиль сделал в матче с «Ахматом» две голевые передачи.

Но «Спартак» по любому обязан проходить «Тун». Они играть в футбол не умеют совершенно. И я был в шоке, когда «Спатрак», выигрывая в Швейцарии 2:0, пропустил два мяча. Более того, никто не замечает, что «Тун» из 12 последних игр перед «Спартаком» выиграл только две. Это команда ниже среднего. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшний «Спартак» с настроением должен без проблем проходить дальше. Спартаковцы сильнее, что там говорить.