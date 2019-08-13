2019-08-13T19:16:19+03:00
Общество

"Я с тобой душой и сердцем!": Кустурица поздравил Хирурга с юбилейным байк-шоу

Сербский режиссер отправил видеоролик лидеру "Ночных волков" [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Владимир Путин, Сергей Аксенов и Александр Залдастанов - на юбилейном байк-шоу в Севастополе. Фото: из архива "Ночных волков"Владимир Путин, Сергей Аксенов и Александр Залдастанов - на юбилейном байк-шоу в Севастополе. Фото: из архива "Ночных волков"
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10-11 августа у горы Гасфорта под Севастополем отгремело юбилейное байк-шоу "Тень Вавилона", гостями которого стали десятки тысяч человек. Во главе с Владимиром Путиным, приехавшим к "Ночным волкам" на мотоцикле "Урал".

А давний друг лидера мотоклуба Хирурга (Александра Залдастанова) Эмир Кустурица записал ему видеопоздравление. Говорил в ролике прославленный сербский режиссер на русском языке.

- Дорогой Хирург, поздравляю тебя из своей деревни, я с тобой душой и сердцем! Это очень огромная вещь для нас, славян, - то, что ты сделал для нас 30 лет назад. В будущем, думаю, твои идеи будут на линии славянофильской философии, - отметил Кустурица.

Сам Хирург с благодарностью и гордостью принял поздравление и позвал Кустурицу на байк-шоу в 2020 году.

Кустурица записал видео для байкера Хирурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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