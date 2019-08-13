Объявлена дата первого выступления Евгении Медведевой в новом сезоне

7 и 8 сентябя в Москве на малой спортивной арене "Лужники" пройдут официальные контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. На них соберутся все спортсмены национальной команды. И вот уже спустя несколько дней на старт первого в новом сезоне турнира выйдет российская фигуристка Евгения Медведева.

Международный союз конькобежцев официально объявил, что Медведева внесена в список участниц турнира Autumn Classic International. Он пройдет в канадском городе Оквилл.

Помимо Медведевой, на лед в Канаде выйдут японские топ-фигуристы - дважды олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и открытие прошлого сезона Рика Кихира. При этом, Женя будет единственной представительницей России на этом турнире. Состязания пройдут с 12 по 14 сентября 2019 года. В прошлом году на этих же соревнованиях Медведева заняла второе место, уступив американке Брэди Теннелл.

Евгения Медведева - дважды чемпионка мира, Европы и серебряный призер Олимпиады 2018 года. В прошлом сезоне после перехода к новому тренеру, от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, Медведева заняла третье место на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.