2019-08-13T20:54:46+03:00
Спорт

Объявлена дата первого выступления Евгении Медведевой в новом сезоне

Спустя неделю после контрольных прокатов в Москве она уже будет в Канаде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева, как и год назад, начнет сезон в Канаде.Евгения Медведева, как и год назад, начнет сезон в Канаде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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7 и 8 сентябя в Москве на малой спортивной арене "Лужники" пройдут официальные контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. На них соберутся все спортсмены национальной команды. И вот уже спустя несколько дней на старт первого в новом сезоне турнира выйдет российская фигуристка Евгения Медведева.

Международный союз конькобежцев официально объявил, что Медведева внесена в список участниц турнира Autumn Classic International. Он пройдет в канадском городе Оквилл.

Помимо Медведевой, на лед в Канаде выйдут японские топ-фигуристы - дважды олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и открытие прошлого сезона Рика Кихира. При этом, Женя будет единственной представительницей России на этом турнире. Состязания пройдут с 12 по 14 сентября 2019 года. В прошлом году на этих же соревнованиях Медведева заняла второе место, уступив американке Брэди Теннелл.

Евгения Медведева - дважды чемпионка мира, Европы и серебряный призер Олимпиады 2018 года. В прошлом сезоне после перехода к новому тренеру, от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, Медведева заняла третье место на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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