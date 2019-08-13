Настоящее чудо в Португалии! "Краснодар" прошел "Порту" в Лиге Чемпионов, выиграв 3:2

Во вторник, 13 августа, футболисты "Краснодара" сыграли ответный матч Лиги Чемпионов против португальского "Порту". Неделю назад при переполненных трибунах своего родного стадиона кубанцы проиграли со счетом 0:1. И ехали в Португалию в качестве "темной лошадки". Мало кто верил в то, что команде Мурада Мусаева удасться сотворить чудо и одержать победу над грозным "Порту", который последние годы регулярно играет на групповом этапе Лиги Чемпионов. Тогда как для самих кубанцев эта Лига - первая в истории. И первый матч на своем поле завершился с не самым лучшим результатом. Так что все ожидания от игры были крайне сдержаны.

Тем не менее, встречу "Краснодара" и "Порту" ждали очень многие и телезрители в России. На 10 часов вечера на канале "Матч ТВ" был поставлен в программу эфир игры из Португалии. И вдруг ЗА МИНУТУ до старта игры "Краснодара" с "Порту" возникла плашка:

- Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». Эфир не состоится по независящим от канала причинам.

И вместо игры "Порту" и "Краснодара" было предложено посмотреть другую игру - между «Аяксом» и греческим ПАОК.

Зрители и многие тысячи фанатов российского футбола стали негодовать. Что происходит? Как такое возможно?

И пока первые волны гнева сотрясали воздух и социальные сети, уже на 3-й минуте игры голландский полузащитник "Краснодара" Тони Вильена открыл счет в матче. Лучи радости озарили ночное небо Краснодара и далекого Порту.

Но все равно оставался вопрос - так что будет с трансляцией? Точно нет? Никак?

Между тем, пока игра в Португалии шла, народные умельцы уже нашли в мобильных сервисах официальное приложение клуба "Порту". Там шла абсолютно бесплатная телетрансляция игры из Португалии. И все-таки выход был найден. Но вопрос так и остался нерешенным. Почему не было трансляции?

И пока все подключались к эфиру, и пытались включиться в боление за "Краснодар", на стадионе "Драгау" притихли тысячи болельщиков "Порту" - на 12-й минуте матча форвард кубанцев Магомед-Шапи Сулейманов сделал счет 2:0. Все! После этого гола краснодарцы, формально, выигрывали по итогам двух встреч у грозного соперника. То, что еще за сутки до игры казалось нереальным, материализовалось в первые 10 минут матча "Порту" и "Краснодара".

И на 34-й минуте португальцев, кажется, хоронит Магомед-Шапи Сулейманов. Он дальним ударом забивает второй гол в ворота "Порту" и делает счет 3:0. Стадион "Драгау", кажется, впадет в гробовое молчание. На перерыв краснодарцы уходят лидерами - 3:0 в их пользу, 3:1 по сумме двух игр.

И для того, чтобы "Порту" прошел дальше, они должны забить три гола в ворота соперников. На старте второго тайма на 57-й минуте игры выступающий за "Порту" бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш забивает в ворота "Краснодара". После навеса с фланга форвард поражает ворота Сафонова, делая счет 3:1. Ничего, это не столь критично.

Между тем, у себя в Твиттере креативный директор телеканала "Матч ТВ" Гавриил Гордеев обрисовал ситуацию:

- В целом я думал, что уже многое повидал, но когда после подписанного договора руководство "Порту" передумали. До последней минуты должна была быть трансляция, договор подписан. "Порту" в последний момент не дали сигнал.

В конечном итоге появилось официальное заявление в твиттере канала "Матч Премьер":

- ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1.5 часа до игры «Порту» решил изменить условия сделки и отказался предоставлять доступ к сигналу, - выпустил в итоге заявление телеканал "Матч Премьер".

И за 15 минут до конца матча на далеком "Драгау" хозяева встречи забивают второй гол в ворота "Краснодара". Дальним ударом отличился Луиш Диаш. Финальные 15 минут матча для гостей встречи, дерзко начавших игру, должны были стать просто нереально трудными.

"Порту" в финале поединка всеми силами пытался забить третий гол. Именно он давал право команде выйти в следующий раунд Лиги Чемпионов. И в последние минуты матча к "Краснодару" подключились миллионы болельщиков из России - на канале "Матч ТВ" появился эфир последних минут поединка. Но финал поединка показывали с одной камеры - из-за ворот "Порту".

К матчу судья в итоге добавил аж пять минут времени. Этого должно было хватить как для гола обеим командам, так и для того, чтобы сохранить нужный для "Краснодара" счет.

И кубанцы выстояли! "Краснодар" победил "Порту" 3:2 и прошел в следующий раунд Лиги Чемпионов. Жадные португальцы остались с носом. После матча над стадионом "Драгау" царила настоящая тишина.

Следующий соперник "Краснодара" по Лиге Чемпионов - греческий "Олимпиакос".