2019-08-14T00:39:59+03:00
Спорт

Магомед-Шапи Сулейманов: "Привет всем, кто говорил, что для нас "Порту" - приговор"

Форвард "Краснодара" сделал заявление победы в Португалии со счетом 3:2
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Один из героев матча Порту - Краснодар - Магомед-Шапи Сулейманов.Один из героев матча Порту - Краснодар - Магомед-Шапи Сулейманов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Краснодара" добились невероятного успеха в ответной игре квалификации Лиги Чемпионов. Они в гостях победили на стадионе "Драгау" команду "Порту" со счетом 3:2. И два гола в ворота соперников забил молодой воспитанник краснодарской команды Магомед-Шапи Сулейманов.

После окончания встречи в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" форвард "Краснодара" подвел итог поединка. Начав свою речь с довольно смелого заявления:

- Конечно, я счастлив. Хочу передать огромный привет тем людям, которые писали, что „Порту“ для нас приговор. Какой смысл выходить играть, если ты в себя не веришь? Думаю, теперь люди будут знать, что не важно, с кем мы играем, главное — вера в себя и старание.

И при этом, футболист "Краснодара" вспомнил, как забивал свои голы в ворота португальского гранда на стадионе "Драгау".

- Первый мяч я забил в быстрой контратаке. Второй, можно сказать, так же, но сместился под любимую левую и ударил.

Во втором тайме матча Сулейманов был заменен тренерами краснодарской команды. Но при этом сам футболист заявил, что полностью готов к матчу. И это - решение тренеров.

- Верилось в происходящее, когда счёт стал 3:0. Но я понимал, что будет очень тяжело, потому что „Порту“ в любом случае не сдался бы. Вы видели, какая была нервная концовка. Они отыграли два мяча. Но хочу сказать спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, мы пройдём и следующий раунд, - говорит Магомед-Шапи Сулейманов.

В конце игры счет стал 3:2 и последние 15 минут для кубанского клуба все получилось очень нервно. О чем и сказал футболист "Краснодара":

- Во втором тайме главным было, конечно, не дать им забить. Но так получилось, что они забили, болельщики их погнали, после чего забили ещё. Но мы выстояли, отошли назад, и защита не подвела.

Теперь между ФК "Краснодар" и первым в истории клуба групповым этапом Лиги Чемпионов - всего один соперник. В раунде плей-офф квалификации Лиги Чемпионов теперь кубанцам надо пройти греческий клуб "Олимпиакос".

В своем противостоянии третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов греки оказались сильнее клуба из Турции "Истанбул Башакшехир". Обе игры греки выиграли - сначала со счетом 1:0, а затем уже и 2:0. И благодаря этому прошли в следующий раунд соревнований.

И теперь в раунде плей-офф квалификации Лиги Чемпионов "Краснодар" сначала поедет 20 августа в город Пирей. А через неделю 27 августа примет "Олимпиакос" уже на своем поле в Краснодаре. Победитель этого противостояния сыграет потом в групповом этапе Лиги Чемпионов этой осенью, а проигравший - отправится играть в Лигу Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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