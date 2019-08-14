Машков распрощался со Смоляковым и пригласил победительницу «Голоса»

Меньше месяца осталось до начала сезона, а некоторые московские театры уже вовсю работают. Сегодня мы познакомим читателей «КП» с предстоящими премьерами.

«Моя прекрасная леди», Театр Олега Табакова (сцена на Сухаревской).

КОГДА: 9, 17, 28 сентября.

Режиссер: Алла Сигалова.

В ролях: Дарья Антонюк, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Евдокия Германова, Яна Сексте, Вячеслав Чепурченко, Александр Фисенко, Ольга Красько и др.

Цена билетов: 3000 - 6000.

Это версия бродвейского мюзикла Алана Джея Лернера и Фредерика Лоу и фильма с участием Одри Хепберн. Музыка и песни соответственно самые что ни на есть шлягерные. Исполнительница роли Элизы Дулиттл - Дарья Антонюк, выпускница Школы-студии МХАТ и победительница шоу «Голос-2016». В отличие от Одри Хепберн, за которую в фильме пела сопрано Марни Никсон, у нашей Элизы - свой голос диапазона 3,5 октавы. Спектакль - настоящий подарок для зрителей, если бы не кусачие цены на билеты.

На начало ноября запланирована премьера «Ревизора» в постановке Сергея Газарова. Как в случае со спектаклем «Матросская тишина», это будет еще одно возвращение легендарной постановки «Табакерки». В роли городничего Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского, как и прежде, Владимир Машков. Хлестакова сыграет 20-летний Владислав Миллер (год назад он окончил театральную школу Олега Табакова), одна из главных надежд театра. В прошлом сезоне вышла «Матросская тишина», где Владислав Миллер и Владимир Машков тоже партнерствовали в главных ролях.

В новом сезоне Машков планирует поставить два спектакля как режиссер. Будет сделана инсценировка детектива Агаты Кристи (пока не уточняется, какого именно).

В октябре начнется фестиваль учеников Олега Табакова «Атом солнца» (продлится несколько месяцев), в котором примут участие актеры разных театров, среди них Марина Зудина, Владимир Машков, Сергей Безруков, Ирина Апексимова, Евгений Миронов и другие...

Летом из театра ушли Андрей Смоляков (контракт заканчивается 17 августа) и Денис Никифоров. По официальной версии, Смолякову стало трудно совмещать работу в репертуарном театре с другими проектами и съемками. На разовые спектакли пригласили Дарью Антонюк. Возможно, труппа пополнится новыми актерами.

«Завещание Чарльза Аддамса, или Дом семи повешенных», Театр «Мастерская Петра Фоменко».

КОГДА: 17, 18, 24, 25 сентября.

Режиссер: Олег Глушков.

В ролях: Мария Большова, Вера Строкова, Дарья Коныжева, Николай Орловский, Владислав Ташбулатов, Анатолий Горячев, Полина Айрапетова и др.

Цена билетов: 500 - 15 000 руб.

Чарльз Аддамс - автор знаменитой семьи фриков, живущих в сюрреалистичном хоррор-мире. Вдохновившись популярными образами, создатели спектакля придумали новых героев для своей истории, которую дополнят детективы Альфреда Хичкока, истории в стиле арт-нуар, готические фантазии Тима Бёртона, сказка о Белоснежке и история о Ромео и Джульетте. На сцене будет весело, музыкально, танцевально и даже спецэффектно.

«Мудрец», Театр «У Никитских ворот».

КОГДА: 4 сентября.

Режиссер: Аркадий Кац.

Цена билетов: 300 - 1500 руб.

В ролях: Сергей Уусталу, Александр Чернявский, Вячеслав Пронин, Станислав Федорчук, Владимир Давиденко, Михаил Озорнин и др.

Спектакль по комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

«Белые ночи», МХТ им. Чехова (Малая сцена).

КОГДА: 2, 3, 19 сентября.

Режиссер: Айдар Заббаров.

В ролях: Евгений Перевалов, Надежда Жарычева, Дмитрий Сумин, Нина Гуляева, Мария Сокова.

Цена билетов: 750 - 1500 руб.

По планам спектакль должен был выйти в конце прошлого сезона, но дотянули до нового. Как говорят, первоначальный вариант не устроил худрука театра Сергея Женовача, хотя режиссер спектакля его ученик Айдар Заббаров. Он-то и обещает разгадать, кто скрывается у Достоевского под ником «Мечтатель».

«Пер Гюнт», Театр им. Вахтангова.

КОГДА: 7, 8, 22 сентября.

Режиссер: Юрий Бутусов.

В ролях: Сергей Волков, Павел Попов, Яна Соболевская, Евгения Крегжде, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина.

Цена билетов: 600 - 4700 руб.

Это первый спектакль Юрия Бутусова на должности главного режиссера вахтанговского театра (Римас Туминас остается худруком). «Пьесу «Пер Гюнт» Ибсена почти невозможно прочитать. Количество смыслов, событий, поворотов, мотивов, философии, загадок, мест действия поражает. Написать такую пьесу в XIX веке, да и сейчас, мог только безумец», - сделал анонс для своей постановки Бутусов.

«Игроки», Малый театр.

КОГДА: 22 сентября, 11, 25 октября.

Режиссер: Владимир Драгунов.

В ролях: Игорь Петренко, Глеб Подгородинский, Василий Зотов, Михаил Фоменко, Валерий Афанасьев и др.

Цена билетов: 200 - 4000 руб.

Режиссер Владимир Драгунов приблизит комедию Гоголя к сегодняшнему дню. История о картежниках хронологически перенесется в начало ХХ века. Главного героя Ихарева играет секс-символ 2000-х актер Игорь Петренко.

P. S. Билеты на предстоящие премьеры уже сейчас можно купить на сайте или в кассах театров. У частных распространителей, конечно, их тоже можно купить, но они будут дороже минимум на 10% - оплата сервиса.