2019-08-14T01:36:06+03:00
Звезды

Неосновной «Инстинкт»

На фестивале в Локарно представили эротическую драму о сексуальной зависимости женщины от мужчины
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Кадр из фильма «Инстинкт»Кадр из фильма «Инстинкт»
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Как уже сообщалось, на 72-м году жизни почтенный фестиваль сменил пол директора и проходит теперь под очевидным знаком гендера. Даже если фильм снят мужчиной, в центре все равно - женщина. Как, например, в «Камиле» русского француза Бориса Ложкина, посвященной фотографу Камилле Лепаж, наравне с мужчинами освещавшей войну в Центральной Африке и трагически там погибшей.

Кадр из фильма «Камиль»

Кадр из фильма «Камиль»

Случается и наоборот, когда взгляд женщины-режиссера прикован к мужчине: герой медитативного бразильского конкурсного фильма «Лихорадка» Майи Да-Рин - амазонский индеец Жустино, работающий охранником в порту и чувствующий в себе мистическую связь с предками и их традициями. Эту связь, впрочем, совершенно не ощущают его дети, чуждые всяких скреп. Когда дочь решает покинуть отчий дом ради учебы, Жюстино начинает испытывать странную лихорадку, которая в ещё большей степени способствует припаданию к родным корням.

Кадр из фильма «Лихорадка»

Кадр из фильма «Лихорадка»

Героиня голландской картины «Инстинкт», ещё одного «женского» фильма, показанного на Пьяцце Гранде, тоже ощущает лихорадочное томление. Режиссер Халина Рейн - соотечественница Пола Верхувена, снявшего в Америке свой «Основной инстинкт». Спустя столько времени Халина метит примерно в те же цели, и бьет в них практически без промаха, хотя культовый статус ее фильму все-таки не грозит. Ей удается передать липкое ощущение опасности сексуальных игр и тем более сексуальной зависимости в наше непростое время, когда на свидания скоро будут приходить, предварительно подписав контракт - иначе доносы, суды и обвинения в харассменте. Героиня Карис ван Хутен из «Игры престолов» и «Чёрной книги» того же Верхувена работает психотерапевтом в исправительном учреждении, врачующем сексуальных преступников. С одним из таких, атлетичным мулатом по имени Идрис, у неё начинается связь, полная недоговорённостей и взаимных манипуляций. У персонажа ван Хутен самой явные психологические проблемы из-за инцестуальных отношений с матерью. Неудивительно поэтому, что ее тянет к здоровущему самцу, пусть и осуждённому за преступления, как указывается в фильме, орального и анального характера. Точнее, может как раз потому и тянет. Женщина вся в огне, но зависящий от нее мужчина не торопится ее удовлетворять, ибо кто знает эту малахольную - нажмет в самый неподходящий момент кнопку, прибежит охрана и ему продлят срок! Ситуация, однако, развивается отнюдь не в пользу облеченной властью над мужчиною женщины. Почуяв над ней власть, символически пометив свою территорию, мулат с ирокезом на голове прибегает к сильнодействующим средствам влияния, в том числе прерванному половому акту, что погружает героиню в состояние, близкое к помутнению рассудка, впрочем, давно побежденного первородным инстинктом. Хорошо, что фильм о животной зависимости женщины от мужчины (а не наоборот) сняла именно женщина, потому что в противном случае… даже страшно подумать, что было бы в противном случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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