Кончился фарт: Дочь миллиардера бросила самого красивого преступника планеты Джереми Микса после двухлетнего романа

«Они такие разные – и все-таки они вместе», - удивлялись все роману британки Хлои Грин и американца Джереми Микса. Она – миллиардерша, дочь владельца магазинов Topshop, он – бывший преступник, отмотавший срок и волей случая ставший манекенщиком. Пара была вместе два года, у них даже родился сын Джейден Микс-Грин. И вот теперь стало известно, что Хлоя и Джереми разошлись.

- Они расстались примерно два месяца назад, но продолжают общаться, - рассказал источник из окружения.

Пара пришла на благотворительный вечер «Monte-Carlo Gala for the Global Ocean» в Монте-Карло.Фото: GLOBAL LOOK PRESS