2019-08-14T02:30:10+03:00
Звезды

Кончился фарт: Дочь миллиардера бросила самого красивого преступника планеты Джереми Микса после двухлетнего романа

Отношения пары не спасло даже рождение сына
Ирина СУХАНОВА
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Снимок, сделанный в полицейском участке (слева) сделал Джереми Микса "самым красивым преступником в мире". И помог ему очаровать Хлою Грин - наследницу состояния в 5,4 млрд. Фото: Инстаграм.Снимок, сделанный в полицейском участке (слева) сделал Джереми Микса "самым красивым преступником в мире". И помог ему очаровать Хлою Грин - наследницу состояния в 5,4 млрд. Фото: Инстаграм.
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«Они такие разные – и все-таки они вместе», - удивлялись все роману британки Хлои Грин и американца Джереми Микса. Она – миллиардерша, дочь владельца магазинов Topshop, он – бывший преступник, отмотавший срок и волей случая ставший манекенщиком. Пара была вместе два года, у них даже родился сын Джейден Микс-Грин. И вот теперь стало известно, что Хлоя и Джереми разошлись.

- Они расстались примерно два месяца назад, но продолжают общаться, - рассказал источник из окружения.

Пара пришла на благотворительный вечер «Monte-Carlo Gala for the Global Ocean» в Монте-Карло. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пара пришла на благотворительный вечер «Monte-Carlo Gala for the Global Ocean» в Монте-Карло.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что у голубков все не слава богу, появились в мае этого года на Каннском кинофестивале. На красной дорожке кинофорума 35-летний Джереми появился с эффектной брюнеткой. При этом он яростно отрицал то, что они с Хлоей больше не вместе. Но когда папарацци на днях застали 28-летнюю Хлою целующимся с другим мужчиной, все стало окончательно ясно.

А ведь ради наследницы миллиардов Джереми бросил семью – жену и детей. Бывший американский уголовник, отсидевший реальный срок, благодаря соцсетям получил прозвище «самого красивого преступника планеты». Выйдя из тюрьмы, парень стал лицом сразу нескольких брендов одежды и сделал головокружительную карьеру модели. Роман Джереми и Хлои Грин, дочки британского бизнесмена Филиппа Грина, чье состояние оценивается в 5,4 миллиарда долларов, разгорелся совершенно внезапно. Хлоя привыкла получать самых красивых парней, и Джереми стал в коллекции избалованной наследницы чем-то вроде экзотической зверюшки. Хлоя ввела парня в высшее общество и познакомила с персонами уровня принца Монако Альбера или голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Всю свою жизнь Джереми только и делал, что нарушал закон. Впервые на нары Микс угодил в 2002 году, когда его взяли за вооруженное ограбление и нанесение телесных повреждений несовершеннолетнему - Джереми во время кражи избил 16-летнего подростка. Грабителя осудили на два года, которые он оттрубил в тюрьме Калифорнии. Во время следствия американец признался, что входит в гангстерскую банду, промышляющую темными делишками.

Джереми два года отсидел в тюрьме штата Калифорния. Фото: EAST NEWS

Джереми два года отсидел в тюрьме штата Калифорния.Фото: EAST NEWS

Будущее Микса казалось простым и незатейливым - «украл, выпил, в тюрьму». Но не тут-то было: вмешалась судьба, а точнее, соцсети. Именно благодаря им снимок Джереми, сделанный в участке для полицейского протокола сразу после очередного задержания в 2015 году, попал во все СМИ планеты. Фото выложили сами копы — оно появилось в Facebook на странице полицейского управления штата Калифорния. Голубоглазый пухлогубый красавец вмиг покорил женские сердца. В Интернете поднялась настоящая буря: «Такие красивые глаза не могут лгать! Выпустите его из тюрьмы», - скандировали поклонницы Джереми. Воздыхательниц не смутил даже тот факт, что заключенный был уже занят - на воле его ждала жена Мелисса и трое детей. СМИ окрестили американца «самым красивым преступником в мире», и в итоге интернет-герой подписал свой первый модельный контракт, даже не выходя из камеры.

Когда Джереми в 2016 году вышел на волю, его тут же приодели и выпустили на подиум. Мускулистый уголовник натянул на бицепсы и трицепсы дорогой костюм и дебютировал в качестве модели на Миланской неделе моды. С тех пор Джереми летает по всему миру, участвует в показах и снимается для рекламы и глянца. Правда, он слегка забросил карьеру ради романа с Хлоей. Но теперь парню придется снова начать трудиться – жить-то на что-то надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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