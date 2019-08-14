Тест "КП": Герб - всему голова
Что вы знаете о символах российских городов
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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У каждого города и даже поселка России есть герб. Иногда похожий на шифр, который надо разгадать. Этим мы сегодня и займемся.
1Почему верблюд изображен на гербе Челябинска?
Правильный ответ:Челябинск действительно был частью Великого шелкового пути. С помощью «кораблей пустыни» из Азии в европейскую часть России доставлялись товары, что сделало город гораздо богаче. Ну и как было верблюда не увековечить?!
2В центр герба Магниторгорска помещен черный треугольник. Почему?
Правильный ответ:Черный треугольник на гербе Магнитогорска символизирует черную руду, благодаря наличию которой город сильно развился. Он также является символом горы Магнитная, возле которой и расположилось селение, позднее ставшее городом Магнитогорск. Ленточки по бокам щита соотносятся с лентами орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.
3Что изображено на гербе Шуи?
Правильный ответ:В XVIII веке в Шуе насчитывалось 18 мыльных заводов, запредельное количество для такого небольшого города. Они закрывали потребность в мыле почти всей центральной части страны, поэтому и символом города стал брусок мыла. Для пущего пафоса его сделали золотым.
4Про герб Снежногорска вообще можно снимать отдельный мультфильм: там забавная нерпа будет купаться в воде, загадочно улыбаясь снежинкам. Но вот что бы это значило?
Правильный ответ:Нерпа - символ местного судоремонтного завода с одноименным названием. И с другой стороны, этот герб - настоящая классика в геральдике: о названии города прямо говорят снежинки.
5А вот креативный герб Иркутска. Как думаете, что он означает?
Правильный ответ:Изначально на гербе города поместили узнаваемого желто-черного полосатого тигра. А тигра в Сибири ранее именовали «бабр». Художники, не разобравшиеся в названиях животных «бабр» и «бобр», на новом гербе пририсовали тигру бобровый хвост и перепончатые лапы. Во рту мифический зверь тащит соболя. Незначительные детали герба менялись, но тигро-бобр так и остался
6А как вам красный мамонт на гербе Среднеколымска? Откуда он здесь?
Правильный ответ:Мамонт символизирует останки мамонтов, которые до сих пор находят археологи, солнце является символом вечности, а ели - знак богатой природы.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Знать расшифровку гербов многих городов может только сильно погруженный в тему эрудит, поэтому тот факт, что вы угадали значение двух-трех символов города, уже говорит о вас как о человеке, умеющем мыслить логически.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Наши восхищенные аплодисменты! Вы - большой молодец, раз так интересуетесь историей родной страны! Мы для вас еще что-то интересное придумаем, обещаем.
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ИСТОЧНИК KP.RU