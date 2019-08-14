2019-08-14T12:34:49+03:00
Политика

Финский президент: у меня с Путиным нет запретных тем для общения

Владимир Путин посетит Финляндию 21 августа
Алексей ВАРЕНОВ
Поделиться:
Саули Ниинистё примет высокого российского гостя в своей столичной резиденцииСаули Ниинистё примет высокого российского гостя в своей столичной резиденцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Рабочий визит Президента Владимира Путина в Финляндию состоится 21 августа, сообщила канцелярия главы финляндского государства. Саули Ниинистё примет высокого российского гостя в своей столичной резиденции. В ходе визита также запланированы совместная пресс-конференция и обед в островной крепости Суоменлинна, которая в русской истории больше известна под названием Свеаборг.

Выступая накануне перед прессой во время поездки на Аландские острова, Саули Ниинистё сообщил, что после официальной части встречи, главы государств проведут вечернее время за неформальной беседой. «Мы уже столько раз встречались, что у нас нет запретных тем для общения», — сказал финский президент. В то же время он посчитал неприличным заранее раскрывать круг вопросов, которые он планирует обсудить с российским лидером. Традиционно затрагиваются темы двусторонних отношений, происходит обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам.

В последние годы главы двух соседних государств встречаются с завидной регулярностью — не реже двух раз в год. Предыдущая встреча состоялась в этом апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бывший министр ГДР Ханс Модров: Горбачев не был великим политиком. Советский Союз позволил нам пасть
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал «КП» громкие заявления, прозвучавшие в интервью бывшего министра ГДР о решениях Горбачева, падении Берлинской стены и кончине СССР
Десять главных достижений эпохи Путина: Крым, газопроводы, средний класс...
9 августа исполнилось ровно 20 лет, как Владимир Путин был назначен и. о. премьера, тем самым взойдя на олимп государственной власти России. Мы попытались подвести некий итог - с какими плюсами и минусами может войти путинская эпоха в учебники истории
Новости 24
Производителей обяжут раскрывать ТУ и СТО для исключения подмены ингредиентов
Леонардо Ди Каприо признался, что всю жизнь стыдится одной из своих ролей
Ученые провели испытания первой вакцины от хламидиоза
Ипотечный долг США превысил рекорд кризисного 2008 года
Секс-скандал не станет причиной отмены концерта Пласидо Доминго в Москве
"В России пахотной земли очень много": Китай готов скупить всю российскую сою
Звезду 90-х Вадима Усланова развел на 70 000 покупатель с "Авито"
Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» жив
Россияне стали меньше жениться и разводиться
Журналистка перевела 284 тысяч мошеннику, предложившему защиту ее счетов от мошенников
Эксперты назвали опасность запрета на использование старых автомобилей
Facebook признался в прослушке голосовых сообщений пользователей
Болгарский суд отменил приговор россиянину, обвиняемому в убийстве ребенка
Синоптики обещают россиянам несколько жарких деньков в августе
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко с поста мэра Киева
Служба занятости с начала года отметила резкое уменьшение занятых россиян
Киберспорт в России предложили сделать школьным факультативом
Новый посол КНР: Мы братья! Китайско-российские отношения — самые прочные между двумя странами в мире
В Черногории оценили потери страны от антироссийских санкций
В ресторанах и кафе Черногории запретили курить: штраф 20 тысяч евро