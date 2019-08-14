2019-08-14T13:16:58+03:00
Спорт

Юргена Клоппа и Фрэнка Лэмпарда рассудит женщина

14 августа в Стамбуле состоится матч за Суперкубок между «Ливерпулем» и «Челси». И впервые такой ответственный матч будет судить представительница прекрасного пола
Сергей КИРИЛЛОВ
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Стефани выставила сегодня в Инстанрам свое фото в судейской форме и подписала: « Я готова!»Стефани выставила сегодня в Инстанрам свое фото в судейской форме и подписала: « Я готова!»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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35-летняя француженка Стефани Фраппарт уже несколько лет обслуживала матчи различных французских футбольных лиг у мужчин, а весной этого года дебютировала в Лиге 1. В игре «Амьен» - «Страсбур» (0:0) Стефани показала четыре желтые карточки. А этим летом Фраппарт работала на женском чемпионате мира во Франции, где судила финал.

Кстати, «Ливерпулем» и «Челси» очень лояльно отнеслись к назначению арбитра. Правда, наставник манкунианцев Юрген Клопп не обошелся без иронии:

- Думаю, время для этого пришло. У меня уже был такой опыт, когда я работал в Германии, и сейчас я счастлив, что мы являемся частью этого исторического момента, - сказал немецкий специалист. - Мы постараемся не усложнять игру. Я же буду демонстрировать ей свое лучшее выражение лица, насколько это вообще возможно, иначе моя мама рассердится.

Наставник синих Френк Лэмпард наоборот серьезен:

- Надо быть предельно готовыми. Наш клуб настойчиво хочет этот трофей. Я его еще не завоевывал, так что надо постараться это сделать, отдать все силы ради победы. Это будет мой первый официальный европейский матч в качестве тренера «Челси», нас ждет серьезное испытание.

Сама же Стефани выставила сегодня в Инстанрам свое фото в судейской форме и подписала: « Я готова!»

Игру в прямом эфире будет транслировать «Матч ТВ» (21.55)

ИСТОЧНИК KP.RU

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