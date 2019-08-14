2019-08-14T15:49:28+03:00
Авто

Инспекторы Московского паркинга теперь могут штрафовать автомобилистов за неоплату парковки

Более 300 человек получили статус должностных лиц и теперь они официальные представители власти
Анастасия ВАРДАНЯН
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Инспекторам новый статус должностных лиц добавит не только работы, но и новых прав и обязанностейИнспекторам новый статус должностных лиц добавит не только работы, но и новых прав и обязанностей
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Главные борцы за честную оплату парковки — инспекторы АМПП, которых автомобилисты по-доброму называют «планшетниками» теперь могут сами выписывать штрафы за неоплату парковки. Функционал вырос с простой фотофиксации, раньше только это входило в их обязанности, до обработки информации и вынесения постановления по административному делу. Такое право они получили вместе с новым статусом — должностные лица. Проще говоря, теперь они представители власти. Такие же как, к примеру, полицейские или росгвардейцы.

- Такой статус уже получили более 300 работников ГКУ «АМПП», - сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

В ведомстве заверили, что нововведения на пользователях платных парковок Москвы не отразятся. Время формирования штрафа и критерии останутся прежними.

- Инспекторы, конечно, же не будут выписывать постановления прямо на маршруте патрулирования. Для этой процедуры они будут возвращаться в офис. Речь не идет о спешке. Информацию будут обрабатывать только на следующие сутки, как это и было ранее - пояснили в пресс-службе ведомства.

Инспекторам же новый статус должностных лиц добавит не только работы, но и новых прав и обязанностей.

- Известны случаи нападение на инспекторов в Москве в том числе и с оружием. Если раньше с точки зрения закона речь шла о простом причинении вреда здоровью, то теперь это будут части статей с обременением статусом должностного лица. За такие преступления в уголовном кодексе предусмотрено более суровое наказание, - пояснил автоюрист Дмитрий Цуканов. - Но и самим инспекторам стоит понимать, что их в случае нарушения закона могут привлечь уже не как физических лиц, а как должностных. К примеру, на них теперь распространяется действие статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как обжаловать штраф за парковку?

Штраф за неоплаченную парковку с января этого года вырос в два раза и составляет 5000 рублей. Если вы не согласны с полученным постановление, то в течение десяти суток его можно обжаловать. Сделать это можно не выходя их дома в разделе «Оставить обращение» на Едином транспортном портале transport.mos.ru, портале Автокод avtokod.mos.ru или сайте мэрии Москвы mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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