2019-08-14T17:07:25+03:00
Звезды

Cкромница Алферова предстала топлес на пляже

Актриса прекрасно выглядит
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения АлфероваКсения АлфероваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Алферова - одна из самых скромных российских актрис. Но, как и большинство девушек, 45-летняя супруга Егора Бероева не устояла перед соблазном и предстала топлес на море.

Ксения Алферова отдыхает в Италии, наслаждаясь заслуженным отпуском. На пляже она решилась на смелый поступок и сфотографировалась в одних лишь трусиках, дав повод публике восхититься ее красотой.

Актриса на черно-белом снимке позирует на берегу моря около скал с деревьями, она сидит спиной к объективу камеры, скрестив руки на груди. Откровенный снимок Алферова посвятила морю.

ksenialferovaksenialferova
Море, как жизнь, его надо принимать любым!
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"Я море в любом состоянии люблю и в любое время года. Я вдыхаю в себя, вбираю его силу, спокойствие и мощь, чтобы идти потом по морю жизни уверенно и с любовью! ", - призналась артистка.

Она сравнила море с жизнью. "Его надо принимать любым! Это большая непредсказуемая стихия, сильная, мощная, разная! Сегодня оно ласковое, теплое, приветливое, и ты спокойно, радостно и уверенно плывешь все дальше, наслаждаясь вашим общим дыханием. Завтра оно вдруг начнет волноваться, а через несколько дней принесет ледяную воду. Тогда можно будет сидеть на берегу, любоваться и наблюдать, плыть никуда нельзя, погибнешь. Но шторм скоро закончится, ты опять можешь войти в воду и плыть далеко, если вода теплая, или окунуться и бегом на берег, если ледяная", - предалась философским размышлениям звезда экрана.

Отметим, что ранее Ксения публиковала откровенное фото только однажды. В прошлый раз она выложила голое фото из бани, которое произвело фурор. Снимок получился размытым, из-за чего на нем видны только очертания фигуры Ксении, но он все равно оказался достаточно интимного характера. Алферовой даже пришлось оправдываться перед своими подписчиками. Она была неприятно удивлена язвительности некоторых подписчиков, которые усмотрели в ее снимке лишь пошлость и грязь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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