Россияне стали меньше покупать мяса

Россияне стали отказывать себе в мясе. Главная причина в росте цен. Такой вывод сделали аналитики компании GfK. За год (с июля 2018 года) мясных продуктов россияне купили меньше на 4,3%, чем за аналогичный предыдущий период.

При этом минимум на 3% подорожали все виды мяса, говорится в исследовании, предоставленном в редакцию kp.ru. Максимальный рост в цене на 12 % показала птица, отчего упали продажи (-5%). Но больше всего люди экономят на говядине — ее потребление упало на 7%.

Руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации (НМА) Сергей Юшин не отрицает, что россияне действительно стали меньше покупать мяса в магазинах, но это не сказалось на потреблении. Люди все чаще заказывают мясные продукты через интернет, службы доставки, традиционно ходят за ними на рынок, едят в ресторанах. Все это не учитывается в статистики по покупкам. По оценкам Ассоциации, в 2019 году потребление мяса напротив вырастет.

- По прогнозам птицы съедят больше на 1,5-2%, свинины на 4-5%, говядины — на 1%, - приводит прогнозы Юшин. - В России в год съедают 11 млн тонн всех видов мяса. На одного человека приходится 76 кг мяса. У свинины стабильная доля 32-33%, у мяса птицы — около 50%. Доля говядины действительно снижается и отходит к птице. Но это обычная мировая практика. В большинстве стран на говядину приходится до 20% потребления.

Глава исполкома НМА добавил, что цены на птицу подросли, однако до 2018 года цена длительное время падала.

- В первой половине 2018 года падение цен на птицу было до 15-20%, - уточняет он. - По официальным данным Росстата, сегодняшние потребительские цены на птицу и свинину лишь немногим выше, чем 5 лет назад. А какая у нас была инфляция? Поэтому мясо остается доступным животным белком, именно этим поддерживается его потребление.

Эксперт добавил, что этим летом хуже стали покупать колбасу. Также на продажи мяса повлияла погода. Из-за холодного лета народ не ездит на шашлыки, поэтому спрос на мясо в маринадах упал. Для сравнения, погожим летом 2018 года ценник на шашлык взлетел на 25% из-за высокого спроса.

Сколько сейчас стоит мясо (средняя цена по России)?

Птица — 168 руб. кг

Свинина и полуфабрикаты — 253 руб. кг

Говядина и полуфабрикаты - 307 руб. кг

Колбасы — 329 руб. кг

Сосиски — 261 руб. кг

Деликатесы — 356 руб. кг

Паштет — 256 руб. кг

(По данным Gfk)