2019-08-14T18:27:31+03:00
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с участием четырех машин на Симферопольском шоссе

На скоростной магистрали фура протаранила ограждения и вылетела на встречную полосу [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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По словам очевидцев аварии, движение затруднено в обоих направлениях.По словам очевидцев аварии, движение затруднено в обоих направлениях.
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Жуткая авария произошла на федеральной трассе М-2 Крым в пятом часу дня среды 14 августа. Двигаясь по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы, на большой скорости фура потеряла управление и, протаранив дорожное ограждение, выехала на встречную полосу.

Огромный грузовик сначала врезался в «Газель», после чего задел еще две легковушки.

- В результате ДТП погиб один человек, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

На месте аварии уже несколько часов работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. По словам очевидцев, движение затруднено в обоих направлениях.

- Простояли в пробке больше часа. Движение по М-2 практически перекрыто в обе стороны. От Хамелеона некоторые машины разворачиваются и едут прям по встречке через Подольск, - рассказал «КП» Николай Нестеров, автомобилист.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность фуры. Очевидцев столкновения, а также владельцев видеорегистраторов просят обратиться в полицию по телефону 101.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД

В ГИБДД просят автовладельцев по возможности отказаться от выезда на Симферопольское шоссе. Ожидается что движение будет восстановлено в после 20.00.

Массовая авария на Симферопольском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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