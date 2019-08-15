Водку будут гнать из радиоактивного чернобыльского зерна

Авария на Чернобыльской атомной электростанции является крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. В 1986 году люди покинули 30-километровую зону отчуждения вокруг ЧАЭС. Казалось, что это навсегда, поскольку эксперты утверждали: эти земли заражены радионуклидами, период полураспада которых составляет 24 тысячи лет. Но прошло всего три десятка лет и жизнь потихоньку начала возвращается в эти края. Сначала в брошенные деревни вернулись самоселы. Затем в зону потянулись туристы, мечтающие сфотографироваться на фоне саркофага. Чернобыль принимает в год примерно 60 тысяч туристов со всего мира и по словам местных чиновников сегодня это туристическое направление №1 на Украине. Причем поток любителей острых ощущений увеличился примерно на 30 процентов после того, как в мае этого года в интернете появился американский мини-сериал "Чернобыль", который вызвал ожесточенные споры в блогосфере.

А теперь ученые сделали следующий шаг: они произвели первый пищевой продукт из сельскохозяйственных культур выращенных в 30-километровой зоне. Глубоко символично, что им стала водка-матушка.

- После аварии 30-летней давности на Украине и в Белоруссии заброшенными остаются более 6000 квадратных километров земель, большая часть из них когда-то являлась сельскохозяйственными угодьями, - говорит профессор Университета Портсмута (Великобритания) Джим Смит. - Чернобыль и Фукусима побудили ученых разработать множество методов снижения концентраций радионуклидов в сельскохозяйственных культурах, чтобы вернуть брошенные земли в производственный оборот. Предлагалось выращивать на этих территориях корма для пушных зверей или зерновые культуры для производства биотоплива. Но все эти проекты наталкивались на одну проблему: люди считали неприемлемым любой процесс производства товаров из загрязненного сырья. И тогда мы подумали о водке, потому что любой химик вам скажет, когда вы что-то перегоняете, то все примеси останутся в отходах.

Ученые из Портсмута вместе с коллегами из Национальной академии наук Украины решили произвести экспериментальную партию чернобыльской водки, чтобы на деле проверить ее забористость и безопасность. Опытное поле, на котором выращивались посевы ржи для создания спиртного напитка, располагалось в 20 километрах от ЧАЭС. А воду брали из водоносного горизонта в скважине, что находилась непосредственно в городе Чернобыль, это примерно в 10 километрах к югу от саркофага. И вода и зерно содержали следы радиоактивного загрязнения. Однако конечный продукт, полученный в результате дистилляции, был чист, как слеза младенца. Подробный технический отчет о создании чернобыльской водки исследователи опубликовали в открытом доступе. Ржаную водку с учетом специфики ее происхождения назвали «Atomik». Пока экспериментальный образец существует только в единственном экземпляре, однако к концу года ученые намерены выпустить опытную партию в количестве 500 бутылок. И у туристов будет шанс увезти домой Чернобыль не только в своем сердце, но и в печени.

Ученые утверждают, что не гонятся за длинным рублем: 75 процентов выручки от продажи водки будет перечисляться жителям деревень, которые находятся в зоне отчуждения. «Мы хотим материально поддержать эти территории, их главная проблема сегодня не радиоактивность, а отсутствие экономического развития» - говорит профессор Смит.