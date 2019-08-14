Вот «орел»! Служить не мог, а летать - пожалуйста?

История эта крайне запутанная, она порождает немало вопросов, в некоторых важных моментах выглядит совсем не так, как ее преподносят некоторые коллеги-газетчики. Начнём с того, что речь идёт о жителе Камчатского Елизово Александре Лукиенко, 1991 года рождения. После окончания средней школы он поступил в колледж, и потому для продолжения образования (как и положено по закону) Родина дала ему первую отсрочку. Через некоторое время он получил и вторую отсрочку от военной службы - уже по состоянию здоровья. Стоять в армейском строю он не мог, но зато весьма успешно работал вторым пилотом на самолете местного АО (а туда, как вы понимаете, хилых не берут). Рыская по дальневосточному небу на своём самолете, Александр решил заодно и удариться в науку - поступил в очную аспирантуру одного из вузов (забегая вперёд, скажу, по части научной работы аспиранта Лукиенко у военных есть много вопросов).

Но идём дальше. Призывная комиссия резонно рассудила: если человек летает, значит у него все в порядке со здоровьем, то почему бы годик ему не послужить. Молодого человека призывали. Причём подошли к этому делу более чем гуманно - определили в часть, которая была в том же Елизово.

Прослужив несколько месяцев, товарищ решил, что был призван незаконно и подал иск в суд. Ответчик - Минобороны. Жалобщик обвинил Минобороны в том, что оно незаконно призвало его на службу. Аргументы? Учеба в аспирантуре и лишение возможности получать на гражданке нехилую зарплату.

Суд признал иск правомерным. И обязал Минобороны выплатить несостоявшемуся солдату почти 200 тыс рублей. Так сказать, "упущенные доходы". И Лукиенко был уволен. Правда, при определении этой суммы судьи не учли, что армия одевала, обувала, кормила солдата, затрачивая на это немалые деньги!

Командир части отдал соответствующий приказ, даже не проконсультировавшись у юристов. Увольнять рвущегося на гражданку бойца он не имел права, поскольку не он его призывал на военную службу. Похоже, что за такой ляп офицеру придётся расстаться с должностью. Серьезные неприятности ждут и военкома, который не смог проверить реальность обучения Лукиенко в аспирантуре (кстати, здесь обнаружилась великолепная лазейка для косарей - платная аспирантура. Желающий получить «законную»отсрочку от службы, платит вузу за свою липовую научную работу. И машет ручкой армии. В Генштабе это называют «узаконенной дырой» для косарей).

Ну а что же в итоге?

А то, что Минобороны не намерено смиренно выполнять решение Елизовского суда и собирается подать апелляцию в суд более высокой инстанции. Заодно военные проверят реальность обучения Лукиенко в аспирантуре и нельзя исключать, что Фемида предъявит ему серьезные претензии, которые будут гораздо серьезней тех денег, которые он отсудил у военного ведомства.

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Главное, чтобы история этой судебной практики не стала инструкцией к действию для всех когда-то служивших в армии. Молодой человек в прошлом году числился аспирантом в одном из вузов Камчатки. Одновременно с подготовкой научной работы, он подрабатывал на авиационном предприятии. Несмотря на это, его призвали отдать долг Родине и отслужить в армии. (подробности)