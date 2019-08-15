2019-08-15T15:08:12+03:00
Экономика

От зарплаты до аванса: Половина россиян еле сводит концы с концами

А достойным доходом граждане считают сумму в 66 тысяч рублей в месяц
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Большинство респондентов признались, что не могут откладывать деньги из-за невысоких доходов.Большинство респондентов признались, что не могут откладывать деньги из-за невысоких доходов.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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43% граждан страны тратят все деньги на текущие нужды. Такой вывод сделали в компании «Сбербанк страхование». Там опросили более 10 тысяч жителей 37 крупных городов (с населением свыше 500 тысяч человек). Большинство респондентов признались, что не могут откладывать деньги из-за невысоких доходов.

Опрошенные считают достойной среднюю зарплату в 66 тысяч рублей. Это на треть больше, чем недавно опубликованные официальные данные Росстата (48 тысяч рублей). При этом сумма отличается в зависимости от пола, возраста, уровня образования человека и региона, в котором он живет. Так, самые высокие притязания у образованных мужчин-москвичей в возрасте 40 - 50 лет. В среднем жители столицы считают достойной зарплату в 99 тысяч рублей. И это очень близко к официальной средней зарплате в Москве.

- Мы выяснили, что более 80% опрошенных не контролируют свои расходы и не планируют их. При этом значительная часть людей, которые начинают анализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты не в ущерб качеству жизни, высвободив в среднем около 10% от ежемесячного дохода на формирование финансового резерва, - говорит Виктор Дубровин, замгендиректора «Сбербанк страхование жизни».

Напомним, более корректно сравнивать не средние зарплаты, а медианные. Этот показатель является своего рода экватором, который делит население на две равные части по уровню дохода. Медианная зарплата в России сейчас составляет 35 тысяч рублей. А медианная желаемая зарплата, по мнению опрошенных, должна быть в районе 50 тысяч рублей. Такой доход позволит и жить достойно, и на будущее часть денег откладывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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