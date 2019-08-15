Брат Джулии Робертс попросил российское гражданство

В Сочи состоялся юбилейный десятый международный турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Российские бойцы снова оказались сильнее сборной остального мира, но победа была добыта в напряжённой борьбе - 6:5.

Традиционно на турнир съехались мировые знаменитости. Почётным гостем и главной звездой вечера стал известный голливудский актёр Эрик Робертс, старший брат знаменитой Джулии Робертс. Актёр не в первый раз приезжает в Россию, ранее он уже бывал в Сочи в 2002 году, на вручении кинопремии «Кинотавр».

На этот раз Эрик Робертс приехал в Россию на турнир по единоборствам далеко не из праздного любопытства . Славу в спортивном мире ему принесла картина «Лучшие из лучших», где он сыграл роль мастера восточных единоборств. Фильм стал культовым и на долгие годы закрепил за Робертсом образ бойца. Актёр идеально вжился в роль еще и потому, что сам владеет черным поясом по тхэквондо.

Сам турнир «ПЛОТФОРМА S-70» даст фору любому голливудскому фильму. В одиннадцати боях в Сочи было всё: яркие нокауты, кровавые сцены и захватывающая драма.

Вполне на роль злодея в каком-нибудь боевике походил бы громила из Бразилии Джеронимо Дос Сантос. Южноамериканец перед турниром говорил, что у соперника нет шансов, но резко изменил свое мнение в ринге. Бразильский голиаф оказался под российским Давидом Олегом Поповым и несколько минут терпел избиение. Спас только судья.

Или Евгений Ерохин против британца Стюарта Остина. Отличная короткометражка! А для соперника Евгения - минута ужаса. Тяжёлый нокаут в первом же раунде.

Но не обошлось и без драмы. Боец из Якутска Борис Фёдоров до последнего сражался с практически неуязвимым бразильцем Леонардо Лимбергером. Послужной список Леонардо впечатляет: 13 боёв и всего одно поражение. Бразилец на деле показал класс, а Борис выживал в последнем раунде и дотерпел до судейского решения, которое, естественно, оказалось не в его пользу.

Эрик Робертс настолько впечатлился увиденным, что после международного турнира заявил о желании получить второе гражданство - российское!

- Россия - это романтично! Никак не дождусь, когда получу российское гражданство.

Кстати, Робертс не первая голливудская звезда, кто попросил паспорт после посещения знаменитого турнира по самбо. Несколько лет назад российское гражданство получил другой почётный гость турнира «ПЛОТФОРМА S-70» Стивен Сигал.

Результаты Десятого турнира по самбо «ПЛОТФОРМА S-70»

Сборная России Сборная мира Результат

Александр Маслов Коди Ист (США) Победа Маслова нокаутом в первом раунде

Иван Богданов Джае Янг Ким (Южная Корея) Победа Богданова нокаутом в третьем раунде

Алексей Ким Эстебан Родригес (Уругвай) Победа Кима нокаутом в первом раунде

Кирилл Корнилов Фернандо Родригес (Бразилия) Победа Корнилова нокаутом в первом раунде

Георгий Элоян Герберт Батиста (Бразилия) Победа Батисты удушающим приёмом в третьем раунде

Алексей Махно Ренато Гомес (Бразилия) Победа Гомеса нокаутом в третьем раунде

Борис Фёдоров Леонардо Лимбергер (Бразилия) Победа Лимбергера единогласным решением судей

Дмитрий Тебекин Джоуи Белтран (США) Победа Белтрана единогласным решением судей

Евгений Ерохин Стюарт Остин (Великобритания) Победа Ерохина нокаутом в первом раунде

Олег Попов Джеронимо Дос Сантос (Бразилия) Победа Попова нокаутом в третьем раунде

Артур Астахов Леонардо Сильва Де Оливейра (Бразилия) Победа Де Оливейры единогласным решением судей