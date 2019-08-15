Юрий Лоза: «А может, мы живем в Матрице?»

Музыкант Юрий Лоза сделал неожиданный пост в Интернете: размер Солнца не такой, как нас учат, сама Земля не такого размера, дурят нас, ребята. Такие выводы он сделал, сопоставляя температуру Солнца и Земли. Температура на пути от Солнца к Земле падает на градус за 25 тыс. километров, вычислил музыкант, а раз так, ничего не сходится. Для вас такой мой поступок неожиданность, а на самом деле я всю жизнь наукой занимаюсь, заявил музыкант корреспонденту «КП».

- Я учил в университете геофизику, - сказал Лоза (согласно биографии в Википедии, певец учился на географическом факультете Казахского государственного университета и даже был комсоргом группы, но учебу бросил – «КП»), - И нам рассказывали, как устроена Земля. Потом я постоянно этим интересовался и познакомился с массой альтернативных теорий. И нашел очень много нестыковок, которые трудно объяснить с официальных позиций. Не так все просто на нашей планете.

Лоза интересуется теорией плоской Земли, но признать, что она прямо как стол – пока не готов. Она, считает Лоза, не шаровидная, но какая точно – еще предстоит выяснить.

- Почему, если ты поднимаешься на воздушном шаре, горизонт поднимается вместе с тобой? Отчего, когда нам говорят, что на таком-то расстоянии вот этот конкретный маяк я видеть не могу, а я на самом деле его вижу? – спрашивает Лоза, - Если Земля не совсем шар, или совсем не шар, это же все меняет!

Лоза плотно занимается и проблемой изменения климата, но в глобальное потепление не верит:

- Я вижу не потепление, а изменение климата. В 1941 году у фашистов под Москвой в ноябре замерзло летнее топливо. Вспомните последние ноябри, было такое? Хорошо, если в январе мороз, и то ненадолго! Зато лето все в дождях.

Но больше всего Лоза интересуется популярной в Сети теорией, согласно которой Земля относительно недавно пережила глобальную катастрофу. Сторонники этой теории спрашивают: почему в Москве, в других городах первые этажи старых зданий так сильно ушли вглубь? Не иначе, их чем-то завалило!

- Я сейчас в Болгарии, в Варне. Я вижу, что первые этажи плотно скрыты грунтом. Местные не помнят, почему так. Значит, они приехали сюда после катастрофы. Нам говорят: растет культурный слой. Но вы простите, культурный слой растет там, где мусорят. А в Европе, да и в Москве дворники всегда убирали тротуары. Посмотрите старые фотографии, везде дворники. Да и не могли люди наплевать столько семечек. Значит, не мог культурный слой нарасти на 5-8 метров. Да и дома, которые так сильно ушли под землю, не такие старые. Значит, была катастрофа, уровень которой нам трудно даже вообразить.

Лоза готов дискутировать с серьезными учеными, а не с «нехорошими людьми в интернете», но признается, что многого от такой дискуссии не ждет:

- Они придут с какими-то аргументами, с формулами, но у каждого есть глаза, и он сам видит, что это не так и аргументы не работают. Все настолько странно, что впору спросить, а может, мы в самом деле живем в Матрице? – резюмирует музыкант.

Напомним, возможность того, что мир вокруг нас – всего лишь компьютерная симуляция, не исключил американский визионер Илон Маск. А началось все со статьи шведа Ника Бострома «Доказательство симуляции», которая появилась еще в 2003 году в солидном журнале Philosophical Quaterly. С тех пор в Силиконовой долине предприимчивые стартаперы придумывают, как открыть выход из Матрицы хотя бы богатым, и там, в Калифорнии, это стало прямо настоящей религией и модным поветрием. Недаром о риске застрять в Матрице предупредил своих вкладчиков Bank of America. Уже после этого в Оксфорде попытались просчитать, вероятна ли Матрица, и пришли к выводу, что нет – слишком мощный нужен компьютер, чтобы имитировать все мироздание. Но кто поверит британским ученым?

А российские ученые не верят Юрию Лозе. Уровень излучения падает не линейно, а с квадратом расстояния, говорит астроном Виталий Ромейко.

- Мы даже школьникам даем такую задачу, где выгоднее ставить на Луне солнечную станцию? И получается, что на обратной стороне, потому что обратная сторона, когда она полностью освещена, оказывается ближе к Солнцу, чем видимая, - говорит Ромейко.

К тому же температурный режим на Земле не так прост: у Земли есть атмосфера, многое отражается в Космос, много тепла переносится ветром.

- Так что, боюсь, Юрий Лоза не до конца разобрался в этом вопросе, - резюмирует Ромейко, комментируя пост известного музыканта.