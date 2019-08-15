Россия потратила 202 миллиона евро на трансферы

Трансферное окно еще не закрылось, а уже ясно что в российском футболе вновь закрутились большие деньги. По сведениям авторитетного портала transfermarkt наши клубы за лето потратили на новых игроков 202,3 млн евро, а продали лишь на 69,25 (- 133,06 млн). То есть большинство клубов ушли в минус.

Лучше всех с финансовой точки зрения летнюю компанию провел московский «Спартак». Красно-белые освободились сразу от двух дорогостоящих игроков — Зе Луиша (8,5 млн евро) и Фернандо (9,6 млн евро ), а вместо них прикупили двух молодых звезд - голландца Гуса Тиля (18 млн евро) и шведа Джордана Ларсона (4 млн евро). Остальные трансферы были не столь значительны, так что «Спартак» «улетел» в минус всего на 2 млн.

У других наших ведущих команд траты оказались не меньше, а вот продажей игроков они компенсировали очень мало. К примеру ЦСКА, который всегда отличался точной работой на рынке, на этот раз раскошелился на Николу Власича , выкупив права на него у «Эвертона» (15,7 млн евро).

«Локомотив» также потратился, выкупая трансфер Крыховяка (12 млн).

«Краснодар», впервые попавший в отбор в Лиги чемпионов, и вовсе погулял по рынку на 26 млн, почти половину отдав за Реми Кабелла (12 млн евро).

«Зенит» мог бы быть в небольшом минусе, но купил у «Барселоны» бразильца Малкома (40 млн евро).

Вот так общая сумма трансферов и выскочила за 200 миллионов евро, чего не бывало уже несколько лет. Любопытно, что российский рекорд в 260 млн евро был установлен в 2013 году, еще падения курса рубля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вот как выглядят финансовый траты пяти российских ведущих клубов этим летом.

Продали/Купили/Баланс

(суммы в млн. евро)

Зенит 12.3/55,7/-43,4

Краснодар 6/26,4/-20,4

Локомотив -/19,5/ -19,5

ЦСКА 2,5/17,3/-14,8

Спартак 28/30/-2

Но при этом Россия далека от тех трат, которые позволяют себе клубы ведущих чемпионатов Европы.

Расходы на трансферы летом 2019 года (в млн евро)

1. Англия — 1 550

2. Испания — 1 226

3. Италия — 1 077

4. Германия — 685,4

5. Франция — 501,2

6. Россия — 202,3

7. Англия (Чемпионшип) — 180,9

8. Португалия — 137,5

9. Бельгия — 119,5

10. Нидерланды — 91,6