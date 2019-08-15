Россия потратила 202 миллиона евро на трансферы
Трансферное окно еще не закрылось, а уже ясно что в российском футболе вновь закрутились большие деньги. По сведениям авторитетного портала transfermarkt наши клубы за лето потратили на новых игроков 202,3 млн евро, а продали лишь на 69,25 (- 133,06 млн). То есть большинство клубов ушли в минус.
Лучше всех с финансовой точки зрения летнюю компанию провел московский «Спартак». Красно-белые освободились сразу от двух дорогостоящих игроков — Зе Луиша (8,5 млн евро) и Фернандо (9,6 млн евро ), а вместо них прикупили двух молодых звезд - голландца Гуса Тиля (18 млн евро) и шведа Джордана Ларсона (4 млн евро). Остальные трансферы были не столь значительны, так что «Спартак» «улетел» в минус всего на 2 млн.
У других наших ведущих команд траты оказались не меньше, а вот продажей игроков они компенсировали очень мало. К примеру ЦСКА, который всегда отличался точной работой на рынке, на этот раз раскошелился на Николу Власича , выкупив права на него у «Эвертона» (15,7 млн евро).
«Локомотив» также потратился, выкупая трансфер Крыховяка (12 млн).
«Краснодар», впервые попавший в отбор в Лиги чемпионов, и вовсе погулял по рынку на 26 млн, почти половину отдав за Реми Кабелла (12 млн евро).
«Зенит» мог бы быть в небольшом минусе, но купил у «Барселоны» бразильца Малкома (40 млн евро).
Вот так общая сумма трансферов и выскочила за 200 миллионов евро, чего не бывало уже несколько лет. Любопытно, что российский рекорд в 260 млн евро был установлен в 2013 году, еще падения курса рубля.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Вот как выглядят финансовый траты пяти российских ведущих клубов этим летом.
Продали/Купили/Баланс
(суммы в млн. евро)
Зенит 12.3/55,7/-43,4
Краснодар 6/26,4/-20,4
Локомотив -/19,5/ -19,5
ЦСКА 2,5/17,3/-14,8
Спартак 28/30/-2
Но при этом Россия далека от тех трат, которые позволяют себе клубы ведущих чемпионатов Европы.
Расходы на трансферы летом 2019 года (в млн евро)
1. Англия — 1 550
2. Испания — 1 226
3. Италия — 1 077
4. Германия — 685,4
5. Франция — 501,2
6. Россия — 202,3
7. Англия (Чемпионшип) — 180,9
8. Португалия — 137,5
9. Бельгия — 119,5
10. Нидерланды — 91,6
ИСТОЧНИК KP.RU