2019-08-15T16:15:01+03:00
Спорт

Россия потратила 202 миллиона евро на трансферы

Большинство наших футбольных топ-клубов ушли в минус
Сергей КИРИЛЛОВ
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Самым громким приобретением российских клубов стала покупка Малкома "Зенитом" за 40 миллионов евро. ФОТО ФК ЗЕНИТСамым громким приобретением российских клубов стала покупка Малкома "Зенитом" за 40 миллионов евро. ФОТО ФК ЗЕНИТ
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Трансферное окно еще не закрылось, а уже ясно что в российском футболе вновь закрутились большие деньги. По сведениям авторитетного портала transfermarkt наши клубы за лето потратили на новых игроков 202,3 млн евро, а продали лишь на 69,25 (- 133,06 млн). То есть большинство клубов ушли в минус.

Лучше всех с финансовой точки зрения летнюю компанию провел московский «Спартак». Красно-белые освободились сразу от двух дорогостоящих игроков — Зе Луиша (8,5 млн евро) и Фернандо (9,6 млн евро ), а вместо них прикупили двух молодых звезд - голландца Гуса Тиля (18 млн евро) и шведа Джордана Ларсона (4 млн евро). Остальные трансферы были не столь значительны, так что «Спартак» «улетел» в минус всего на 2 млн.

У других наших ведущих команд траты оказались не меньше, а вот продажей игроков они компенсировали очень мало. К примеру ЦСКА, который всегда отличался точной работой на рынке, на этот раз раскошелился на Николу Власича , выкупив права на него у «Эвертона» (15,7 млн евро).

«Локомотив» также потратился, выкупая трансфер Крыховяка (12 млн).

«Краснодар», впервые попавший в отбор в Лиги чемпионов, и вовсе погулял по рынку на 26 млн, почти половину отдав за Реми Кабелла (12 млн евро).

«Зенит» мог бы быть в небольшом минусе, но купил у «Барселоны» бразильца Малкома (40 млн евро).

Вот так общая сумма трансферов и выскочила за 200 миллионов евро, чего не бывало уже несколько лет. Любопытно, что российский рекорд в 260 млн евро был установлен в 2013 году, еще падения курса рубля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вот как выглядят финансовый траты пяти российских ведущих клубов этим летом.

Продали/Купили/Баланс

(суммы в млн. евро)

Зенит 12.3/55,7/-43,4

Краснодар 6/26,4/-20,4

Локомотив -/19,5/ -19,5

ЦСКА 2,5/17,3/-14,8

Спартак 28/30/-2

Но при этом Россия далека от тех трат, которые позволяют себе клубы ведущих чемпионатов Европы.

Расходы на трансферы летом 2019 года (в млн евро)

1. Англия — 1 550

2. Испания — 1 226

3. Италия — 1 077

4. Германия — 685,4

5. Франция — 501,2

6. Россия — 202,3

7. Англия (Чемпионшип) — 180,9

8. Португалия — 137,5

9. Бельгия — 119,5

10. Нидерланды — 91,6

ИСТОЧНИК KP.RU

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