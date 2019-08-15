2019-08-15T17:06:47+03:00
Спорт

Месси, Роналду или ван Дейк? УЕФА выбирает лучшего футболиста сезона

Лучший игрок Лиги Европы-2018/19 будет назван на следующий день после жеребьевки группового этапа в Монако 29 августа
Сергей КИРИЛЛОВ
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Вирджил ван Дейк составил компанию Месси и Роналду в споре за звание лучшего футболиста Европы.Вирджил ван Дейк составил компанию Месси и Роналду в споре за звание лучшего футболиста Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На официальном сайте УЕФА появилась информация, что на звание лучшего игрока прошедшего сезона претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк.

От звания лучшего футболиста мира этот титул отличается тем, что его получают только те, кто играет в Европе. При этом результаты других крупных турниров, проходящих на других континентах, таких как Кубок Африки или Южной Америки, не учитываются.

В тройке лидеров два известных персонажа, которые делят между собой призы уже с десяток лет.

Аргентинец Месси вновь не подкачал — он лучший бомбардир Лиги чемпионов и обладатель "Золотой бутсы". С «Барселоной» в десятый раз выиграл чемпионат Испании.

Криштиану Роналду, перешедший в «Ювентус» , теперь стал и чемпионом Италии. А кроме того, португалец в составе своей сборной выиграл новый турнир — Лигу наций УЕФА, став лучшим бомбардиром на финальном этапе.

Голландец Вирджил ван Дейк был назван лучшим игроком финала Лиги чемпионов, которую он выиграл в составе «Ливерпуля». Сборная Нидерландов заняла второе место в Лиге наций.

КАК ВЫБИРАЮТ

Лучшего футболиста УЕФА определяют 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 (32) и Лиги Европы-2018/19 (48), а также 55 журналистов , отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Члены жюри называли свою тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе - три, за третье - один. Тренеры не могли голосовать за игроков своей команды. Вот кто еще с их подачи попал в топ-10.

4 Алиссон Беккер ("Ливерпуль", Бразилия) - 57 очков

5 Садьо Мане ("Ливерпуль", Сенегал) - 51 очко

6 Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 49 очков

7 Эден Азар ("Челси"/"Реал",я Бельгия) - 38 очков

8 Маттейс де Лихт ("Аякс"/"Ювентус", Голландия) - 27 очков

8 Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона", Голландия) - 27 очков

10 Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англии) - 12 очков

А вот кто претендует на звания лучших игроков Лиги чемпионов по позициям:

Лучший вратарь: Алиссон, Юго Льорис, Марк-Андре тер Стеген

Лучший защитник: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лихт

Лучший полузащитник : Френки де Йонг, Джордан Хендерсон, Кристиан Эриксен

Лучший нападающий: Садьо Мане, Лионель Месси, Криштиану Роналду

Лучший игрок Лиги Европы: Эден Азар, Оливье Жиру, Лука Йович

Лучший игрок Лиги Европы-2018/19 будет назван на следующий день после жеребьевки группового этапа в Монако 29 августа, а имена всех остальных номинантов объявят во время жеребьевки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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