Русский министр поставил Пекину ультиматум: Или помогайте, или запретим экспорт леса в Китай

Многострадальный министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин, видимо устав отвечать в Кремле за лесные пожары, вырубки и наводнения, вдруг пригрозил... Китаю.

Снова.

- Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим... Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы, - заявил министр.

И тут надо отдать ему должное. Кобылкин упрям.

В первый раз министр напал на экспорт леса в Китай полгода назад в Совфеде, за что получил жесткую выволочку от Валентины Матвиенко.

- Поверьте, ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок! – удивилась глава Совфеда.

Но сейчас министр пошел дальше.

Более того. Если внимательно вслушаться в его слова, чувствуется подтекст - дескать, за уничтожение русской тайги несет ответственность не только российское, а и китайское правительство.

Красноярский край. На одной из лесопилок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Видимо поэтому министр обратился с просьбой к правоохранителям Китая присоединиться к решению проблемы "черных лесорубов". Кроме того. Поднебесной предложено совместно «вдоль границы - построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы".

Заявление удивительное. А для Сибири то и вовсе странное.

Мои знакомые лесовики, послушав министра, уверен, сейчас в глубокой задумчивости. А при слове «черный лесоруб» просто, простите, ржут.

Напомню примерную схему «воровства» в российском лесном хозяйстве. Сейчас «черных лесорубов», с которым призывает бороться министр, почти не осталось. Точнее – они перешли в абсолютно легальный бизнес. У них есть все разрешительные бумаги.

Делается это очень просто – бумаги у тебя на санитарную рубку, а ты валишь заповедный лес. Или – бумаги на 1 участок чахлого леса, а ты рубишь 5 участков... Разумеется, все под присмотром «деревянных» отделов полиции, лесхозов, лесников... Все в доле, но отвечать если что – не хочется, поэтому – поджигают следы преступления. И горит Сибирь синим пламенем. Нормальная русская коррупция.

- А где тут китайцы? – возникает вопрос.

Они же, по логике правительства и журналистов, и вырубают тайгу.

Нет.

Вырубают русские. Даже если в фирме китайский капитал (а в этом случае обычно все оформляется подчеркнуто легально и даже респектабельно), все равно рубят в крайнем случае – киргизы и таджики.

А вот везут они срубленное, действительно, королям маленьких поселков – китайцам, скупающим этот лес. Потому что деньги в Сибири давно сплошь китайские, и бизнесмены Поднебесной похожи тут на средневековых европейских торговцев, скупающих у аборигенов за стеклянные бусы, за гроши настоящие драгоценности.

Кстати, сибирские китайцы от выступлений Кобылкина в тяжелейшем недоумении. Они то как раз работают легально. Они как раз стараются выполнять удивительные русские законы.

Как мне сказал один из владельцев китайской лесопилки в сибирском Канске: «У вас в правительстве странные люди. Что хочет ваш министр?! Это как если бы покупатель пришел в магазин, купил товары, а потом его бы заставили вымыть за собой пол!»

Но возможно, министр имеет в виду кое-что посерьезнее.

Общеизвестно, что маленькие сибирские городки вроде Богучан или Лесосибирска давно находятся под скрытым влиянием Пекина. К каждому из них прикреплен конкретный китайский чин, а чаще офицер госбезопасности, который приезжает «разруливать» конфликты и недоразумения между населением и китайской диаспорой.

Неужели, влияние китайцев уже так велико, что Москва всерьез рассчитывает только на Пекин - он вместо нее наведет порядок в российской лесной отрасли?

Дескать, хоть это и унизительно и в шаге этом сквозит отчаянье, зато – по форме (похоже на ультиматум) звучит достойно, по-русски. Дескать, приходите к нам китайцы, наведите у нас порядок, а то вам же хуже будет!

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ЧАСТЬ 1

Кто вырубает русскую тайгу

ЧАСТЬ 2

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ЧАСТЬ 3

Русская тайга - это красная светящаяся в сумерках лава

ЧАСТЬ 4

Так кто же вырубает русскую тайгу?

ЧАСТЬ 5

Мы нашли того, кто рубит русский лес