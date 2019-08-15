2019-08-15T17:48:02+03:00
В мире

Министр обороны Венесуэлы назвал Америку "наглым нарушителем"

Он обвинил США в грубом попрании норм международного законодательства
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во время переговоров с министром обороны РФ С.Шойгу. Фото Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАССМинистр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во время переговоров с министром обороны РФ С.Шойгу. Фото Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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- Мы, действительно, в данный момент проходим через непростую ситуацию из-за действий США. Абсолютно наглым способом нарушается международное законодательство, - заявил министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

Он подчеркнул, что Венесуэла занимает в этом отношении жесткую позицию и продолжает бороться и передал министру обороны и президенту России Владимиру Путину приветствие от Вооруженных сил Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро и поблагодарил за приглашение на Армейские международные игры.

- Внимательно следим за событиями, происходящими в Венесуэле. Отмечаем беспрецедентное давление Вашингтона, направленное на дестабилизацию обстановки в вашей стране. Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть, - отметил Шойгу в разговоре с гостем.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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