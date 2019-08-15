«Осетровое» полнолуние 15 августа 2019: прямая трансляция
В ночь на 16 августа жители планеты смогут наблюдать последнее летнее полнолуние. В народе его называют "осетровым". Легенда гласит, что так его нарекли индейцы живущие в Северной Америке. Этот народ считал, что рыбу этого семейства хорошо ловить именно в полнолуние.
Другие народные названия природного явления напоминают людям о сборе урожая. Так последнее полнолуние нередко зовут кукурузной или плодовой луной.
Сайт kp.ru будет транслировать «Осетровое» полнолуние в прямом эфире. Онлайн-трансляция стартует 15 августа 2019 года в 22:30 по московскому времени.
Осетровое полнолуние 15 августа 2019: прямая трансляция.Этой ночью мы увидим на небе полную луну. Последнее летнее полнолуние часто называют осетровым . Название пошло от индейцев Северной Америки, которые заметили, что в это время в Великих озёрах США особенно много рыбы осетровых пород. А из вашего окна полнолуние видно?
ИСТОЧНИК KP.RU