2019-08-16T10:46:26+03:00
Туризм

Названы самые дешевые и дорогие страны для отдыха летом 2019 года

Рейтинг составляли исходя из средник чеков на проживание, питание и развлечения
Мария ИГНАТЬЕВА
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Названы самые дешевые и дорогие страны для отдыха летом 2019 годаНазваны самые дешевые и дорогие страны для отдыха летом 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты назвали самые дешевые и дорогие страны для отдыха летом 2019 года. Где-то оказалось дешевое такси, но большие цены в барах, стоимость ночи в отеле тоже разительно отличается в разных странах.

Так, например, средние чеки россиян за экскурсии и такси больше всего были в Греции, за билеты в музеи - в Испании, на автобусы - на Кипре. Отели дороже всего стоят во Франции –в три раза дороже, чем в России. Чек в ресторанах во Франции тоже больше, чем в других странах. А вот большими ценами в барах отличился Таиланд.

Транспорт: недорогая Турция

Транспорт: недорогая Турция

Самый дорогой транспорт оказался в Греции. За такси российские туристы платили максимум 3,6 тысяч рублей. На втором месте Италия – 1,5 тысяч. На третьем месте расположилась Турция – 1,4 тысяч рублей. Однако за билет на поезд там пришлось платить меньше всего – 401 рубль. В этом плане самойц дорогой оказалась Грузия – 2,3 тысячи рублей.

Аренда автомобиля била по кошельку туристов в Греции и Франции – 18,9 и 17,8 тысяч рубля соответственно. А вот на Кипре они тратили примерно в 2 раза меньше. В среднем по 9,2 тысячи рублей, в Италии в 3 раза -6,3 тысяч рубля.

Жилье и еда: недешевая Франция

Жилье и еда: недешевая Франция

Дешевле всего оказались полеты по Турции. В среднем тысячу рублей за билет. А Таиланд в лидерах рейтинга по дороговизне - в среднем по 7,6 тысяч рублей. Среди европейских стран лидером по среднему чеку стала Франция – 4,5 тысяч рублей.

В целом, самый дороги транспорт оказался во Франции, а самый дешевый в Турции и Грузии.

Цены на проживание и питание едва ли не самый главный фактор. Этим летом самые большие средние чеки за номера в отелях были у тех, кто отдыхал во Франции – 7,4 тысячи рублей, а также Италии 6,5 тысяч рублей, самые маленькие в Турции – 3,3 тысячи рублей за сутки.

В ресторан туристы расходовали больше всего в Италии. Средний чек там составил 811 рублей. А меньше всего в Турции - 410 рублей. Замыкает тройку Грузия с 259 рублями за заказ. Франция стала самой дорогой страной в этом плане. Средние чеки был 2 тысячи рублей, а в Таиланде 1,8 тысяч рублей

Еще одна графа расходов в отпуске «экскурсии». Билеты в музеи и на туристические шоу дороже всего обошлись россиянам в Таиланде. В среднем по 22 тысячи рублей Дешевле всего в Турции и Грузии - 854 и 635 рублей.

Досуг: экскурсии не для бедных

Досуг: экскурсии не для бедных

На водные прогулки, кино, боулинг и другие развлечения пользователи тратили больше всего в Италии - около 2, 7 тысячи рублей. В Таиланде – 2,3 тысячи рублей. В Испании 1,7 тысяч рублей. А меньше всего в Грузии и Франции – по 618 и 644 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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