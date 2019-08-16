"Брага" стала соперником "Спартака" в Лиге Европы

Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы. В плей-офф турнира, последней стадии соревнований перед групповым этапом, "красно-белые" сыграют с португальской "Брагой". Это стало известно после окончания ответной игры клуба с датским "Брондбю".

Первая встреча в Дании завершилась победой "Браги" со счетом 4:2. И в ответном поединке португальцы были сильнее, выиграв поединок на своем поле 3:1. В составе победителей голами отметились Жоау Пальинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (66). У "Брондбю" гол на счету Петера Бюра (85). Таким образом, по сумме двух встреч клуб из Португалии одержал победу со счетом 7:3.

Московский "Спартак", напомним, в двух встречах прошел швейцарский "Тун", одержав победу со счетом 2:1 в ответной игре на своем поле. А до того, победив в гостях со счетом 3:2.

Победитель противостояния "Браги" и "Спартака" пройдет в осеннюю стадию турнира. Первая игра пройдет на поле в Португалии 22 августа. А вот ответная встреча состоится через неделю. Футболисты "Спартака" 29 августа будут принимать на своем поле "Брагу".