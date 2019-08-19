Таксист из Майкопа спас 12-летнюю девочку от насильника

- Даже думать страшно, что могло произойти, если бы Владимир не помог дочери, - с благодарностью в голосе говорят родители школьницы, которую водитель Яндекс.Такси Владимир Якименко из Майкопа спас от насильника и грабителя.

Ситуация шла на считанные минуты. Причем трагедия в небольшом городке могла произойти средь бела дня у всех на виду. Жертвами чуть не стали сразу несколько детей.

- Дело было рано утром около 8.00, - рассказал «Комсомольской правде» таксист Владимир Якименко. - Я только выехал на работу. Смотрю, девочка на автобусной остановке стоит, а возле нее какой-то мужик на машине крутится и зазывает. Ребенок отнекивается, отходит в сторону, а машина дергается то вперед, то назад, явно показывая, что уезжать не собирается. Я готов был вмешаться, но тут автобус подошел и девчушка быстро в него прыгнула.

В этот момент Владимир получил заказ и поехал за клиентом. Через 5 минут, когда развернулся и держал путь обратно, снова увидел эту же машину, которая остановилась уже возле другой девочки. Ребенок, по всей видимости, шел в школу. Учебное заведение находится в метрах 300-400 от этого места.

- Девочка громко и напористо повторяла: «Отстаньте от меня! Я никуда с вами не поеду! Мне ничего не нужно, уезжайте!». Но водитель в машине продолжал ее преследовать, куда бы она не отошла, он ехал за ней, - вспоминает таксист. - Я решил вмешаться. Отменил заказ, иначе был риск не успеть на помощь, я подъехал к машине этого мужчины, закрыл ему проезд и стал выяснять, что ему нужно от ребенка. Видимо, он не ожидал такого, резко сдал назад и умчался с перепугу. Девочка рассказала, что сначала он спрашивал, где здесь мусорные баки стоят, а потом начал приставать к ней.

На следующий день на Владимира вышли родители школьницы, благодарили его, хотели дать вознаграждение, но мужчина отказался.

- Какие еще деньги, вы что. На моем месте так поступил бы каждый. Я и сам отец, воспитываю двух детей. У меня дочь и сын. Правда, они уже взрослые, но я отлично могут себе представить переживание и мысли любого родителя, если бы с его ребенком произошла беда, - говорит мужчина.

Кстати, это не первый случай, когда Владимир пришел на помощь ребенку. Несколько лет назад он спас на озере тонущего 9-летнего мальчика.

Владимир Якименко не только смелый, но и скромный мужчина. О своей помощи ребенку не хвастался и не рассказывал. История эта всплыла только через два месяца.

- О произошедшем узнала абсолютно случайно. На днях в нашем рабочем чаще кто-то из водителей об этом обмолвился. Сам Владимир ничего не говорил, - рассказала директор таксопарка в Майкопе Светлана Маткурбанова. - У нас работает около двух сотен человек, но Владимира знаю лично. Очень положительный, внимательный и отзывчивый человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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После спасения школьницы на Владимира Якименко вышел еще один отец и попросил предоставить видео с регистратора. Это был папа пропавшей без вести в 24 мая 2019 года 16-летней Даши Шопиной. Ее разыскивают тысячи человек, весь город увешан ориентировками, но ее следов пока нет.

- О пропажи Даши все знали, поэтому всегда, когда езжу по городу, смотрю на проходящих по улице людей и особенно детей. Очень хочется помочь ее найти, - с тревогой в голосе говорит Владимир. - Отец ее надеялся, что видео с регистратора чем-то поможет. Вдруг ее выследил этот же мужчина, который к другим девочкам на улице приставал.

В день исчезновения школьница с русыми волосами была одета в черные брюки, белую блузку, синюю кофту и синие кроссовки. Всем, кому о ее месторасположении что-либо известно, просьба звонить номерам полиции или 8-962-868-80-24.

Напомним, Яндекс.Такси и поисковый отряд «Лиза Алерт» запустили совместный проект по поиску пропавших людей. Водители в своем мобильном приложении получают уведомление о том, что в городе, где они работают, разыскивается человек. В сообщении указана информация о пропавшем, особые приметы и фото.