Качество и доступность: индустриальное жилье от столичного застройщика

Кто-то не справляется с ритмом, заданным мегаполисом, и возвращается домой, но многие все-таки остаются и строят в Москве не только карьеру, но и семью. И в таком случае цель обзавестись своим жильем становится чуть ли не главенствующей и в то же время, кажется, недостижимой. Но это совсем не так, все вполне реально. Индустриальное жилье потому и остается очень популярным и востребованным среди покупателей, оно доступное и в то же время современное.

Одним из таких комплексов стал объект Первого ДСК – «Центр-2», который расположен в микрорайоне Железнодорожный г. Балашихи. Яркие современные корпуса, удобные планировки, элегантные дворы со всей необходимой инфраструктурой - поселиться здесь захотели многие, и квартиры в первом и втором кварталах быстро разошлись.

В настоящее время ведется строительство третьей очереди, корпуса № 603, 604 и 605 уже возведены, ведутся внутренние работы. Такая скорость работ обеспечивается благодаря тому, что строительство ведется из готовых железобетонных конструкций. Важно учитывать, что современные материалы позволяют обеспечить высокую звукоизоляцию и качественное утепление, поэтому со старыми «панельками» у нынешнего индустриального жилья мало общего.

К тому же, Первый ДСК может проконтролировать качество производства самих строительных блоков, так как обеспечивает проекты своими производственными мощностями. Да и репутация у застройщика надежная, он обеспечивает жильем жителей столицы и области с 60-х годов прошлого века.

Не даром в микрорайоне нового поколения «Центр-2» квартиры буквально разлетаются, в особенности сейчас, когда застройщик активировал выгодное предложение покупателей. К тому же, внутренние интерьеры позволяют воплотить в жизнь все мечты современного горожанина о комфортной квартире: просторные холлы, уютные спальни и гостиные, большие и светлые кухни, эркеры и даже ванная комната с окном. Если у семьи нет времени, средств на ремонт своими силами, можно купить квартиру с предчистовой или уже готовой дизайнерской отделкой (есть два варианта на выбор – «Кофе» или «Молоко»).

Помимо комфорта в самих квартирах, застройщик позаботился и об организации общественного пространства, реализовав светлые и просторные входные группы, место для консьержа, а также благоустроенные дворы и придомовую территорию.

Для семей особенно важно наличие сформированной городской инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники. Все это предусмотрено в микрорайоне «Центр-2». Часть детских садов и школ уже введены в эксплуатацию. А на первых этажах жилых домов разместились магазины, кафе, сервисы бытовых услуг, аптеки, отделения банков и салоны красоты.