Пожар в отеле Одессы: погибли восемь человек

В ночь с 16 на 17 августа в отеле «Токио стар» в Одессе произошел пожар. В результате возгорания погибли восемь человек, ещё десять были госпитализированы, из них семеро сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в ГСЧС.

«При пожаре погибли восемь и пострадали десять человек», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент личности погибших пока не установлены. В общем в здании отеля находились 200 человек, большую часть из них уже эвакуировали. К ликвидации пожара были привлечены 65 спасателей и 13 единиц пожарной техники.

По статье «Нарушение правил пожарной безопасности» было возбуждено уголовное дело.

Отель «Токио стар» считается одной из самых дешевых в Одессе. Гостиница расположена в здании бывшего трамвайного депо города и ночь в ней может стоит 350 гривен, что составляет примерно 918 рублей.

В мае этого года пожар произошел в самарской гостинице «7 Авеню». Тогда никто не пострадал, но пламя охватило все здание и в тушении приняли участие 90 человек и 25 спецмашин.